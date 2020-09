Vers une accélération du solaire dans le logement social en Hauts-de-France

Deux projets ambitieux et inédits sont le signe concret du déploiement du solaire dans la région Hauts-de-France. Pour lutter contre la précarité énergétique de ses locataires, Pas-de-Calais Habitat, bailleur social du Pas-de-Calais, installera 7000 m² de panneaux solaires photovoltaïque en toiture, sur le modèle d’autoconsommation collective. 2100 logements sociaux seront concernés par cet investissement et bénéficieront des économies d’énergie. Partenord Habitat, bailleur social du Nord, est sur le point de s’engager avec l’ADEME et la Région Hauts-de-France dans un Contrat de développement ENR patrimonial. Ces contrats visent à accompagner la réalisation de groupes de projets d’énergies renouvelables issues d’une ou plusieurs filières (ici solaire thermique et photovoltaïque). Partenord Habitat s’engage à investir dans les énergies renouvelables pour six bâtiments, soit plus de 560 logements.

La Région Hauts-de-France est engagée depuis plus de 5 ans dans une dynamique de transition intitulée Rev3 qui vise à construire d’ici 2050 une économie durable, c’est-à-dire décarbonée, sobre en ressources et plus inclusive. Il s’agit de conjuguer efforts d’efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables tout en favorisant les activités nouvelles et la création d’emplois. Parallèlement à cela, la Région Hauts-de-France, avec la mise à jour de son SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires), a fixé des objectifs à horizon 2031.

Une région leader des projets d’autoconsommation collective en 2020

Pour y contribuer, le CORÉSOL, Collectif Régional de l’Énergie Solaire, animé par le CD2E et engagé en 2018 par les membres fondateurs (Région Hauts-de-France, ADEME, CCIR et CD2E), a pour objectif de dynamiser, en région, le secteur des énergies solaires thermique et photovoltaïque. Pour cela, il vise à massifier les installations en développant l’autoconsommation solaire, le stockage, les unités de centrales solaires, les bâtiments producteurs d’énergie, le solaire thermique collectif et l’autoconsommation collective en Hauts-de-France. La région est d’ailleurs en 2020 leader des projets d’autoconsommation collective, avec 9 projets opérationnels sur 30 projets finalisés en France.

Potentiel du solaire en Hauts-de-France

En termes de répercussions sur l’emplois, il a été dénombré 4 000 emplois non délocalisables en 2030. (Source : “Enjeux énergétiques et emplois en Hauts-de-France”, étude réalisée par l’ADEME Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, la Préfecture de région et la Mission TRI/Rev3 – 2018). La Région atteindrait la somme de 23 Mds d’euros d’investissements cumulés entre 2015-2050 (Source : “Conséquences sur l’emploi et approches métiers et filières des scénarios d’actualisation du master plan pour la TRI/REV3 en Hauts-de-France” – 2018). Le Nord, terre de solaire…