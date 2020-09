PhotovoltaÃ¯que et stockage : ChÃ¢teau Poupille gagne 50% dâ€™autonomie sur sa consommation Ã©nergÃ©tique

Le Château Poupille, domaine viticole sur la commune de Sainte-Colombe près de Saint-Emilion dans la région de Bordeaux (33), vient d’investir dans une installation solaire en autoconsommation avec stockage. Un projet d’envergure de 120 panneaux solaires bi-verre SOLARWATT Vision sur 200 m2 de toiture, réalisé par l’installateur INELIA, permettant au domaine viticole de produire sa propre électricité, diminuer sa consommation sur le réseau et devenir plus autonome, tout en réduisant ses coûts.

Déjà très impliqué dans les énergies renouvelables depuis 2009 avec la construction d’un premier hangar solarisé, Château Pouille a souhaité renouveler son engagement dans l’usage du solaire lors de la construction d’un nouveau bâtiment sur le domaine relié au réseau électrique de la propriété. Après plusieurs consultations de sociétés spécialisées, Château Poupille a choisi SOLARWATT pour la présentation de son concept en accord avec ses convictions et la qualité de ses produits, puis INELIA pour la contractualisation et la mise en œuvre du projet. Les consommations d’un domaine viticole se font principalement de septembre à janvier. Or, face à leurs nouveaux besoins émergents : cuves thermo régulées, œnotourisme (rafraichissement des salles de réception, …), gestion des chais, … les courbes de consommation s’équilibrent tout le long de l’année. L’enjeu de l’installation Château Poupille : faire en sorte que la courbe de production se marie au mieux avec la courbe de consommation.

Producteur de vin… et d’énergie solaire

« Le but de notre projet était d’abord environnemental mais aussi économique. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec SOLARWATT et INELIA car aujourd’hui, nous n’avons plus de risques de coupures lors des grands pics de consommation avec 4 groupes de froids » confie Philippe Carrille, vigneron Château Poupille. Début janvier 2020, la solution clé en mains SOLARWATT, couplant à la fois des panneaux bi-verre garantis 30 ans, le gestionnaire d’énergie intelligent EnergyManager et la solution Plug & Play MyReserve pour la partie stockage, a été installée et mise en service. Grâce au système de batterie MyReserve, Château Poupille a désormais la capacité de stocker le surplus d’électricité produit dans la journée par l’installation solaire. Cette électricité stockée est ensuite utilisée quand le soleil décline pour effacer les consommations d’électricité.

Un projet inspirant pour les autres viticulteurs

Au total, ce sont 120 panneaux solaires bi-verre SOLARWATT Vision qui ont été installés sur les 200 m2 de la toiture d’un bâtiment agricole abritant le chai, le stockage de bouteilles et de cuves. D’une puissance totale de 33,6 kWc, l’équipement a été raccordé à un onduleur Huawei triphasé de 33 kVA et au stockage MyReserve de 12 kWh ; soit une estimation annuelle de 8 785 kWh d’énergie stockée et 54,4% d’autoconsommation solaire. « Le stockage MyReserve est aujourd’hui dimensionné à 12 kWh. Le très grand avantage de la solution SOLARWATT est que, demain, nous pourrons passer à 24 kWh, 56 kWh voire 72 kWh suivant les besoins du client. Nous avons installé ce système car la solution permettait d’obtenir 50% d’autonomie grâce à la solution stockage MyReserve » précise Nicolas Martiniano, chef de projet Aquitaine INELIA. Avec ce projet, Château Poupille a investi dans une solution véritablement économique et écologique. A terme, Château Poupille envisage d’installer une 2ème voire une 3ème colonne de stockage qui permettra d’atteindre 36 kWh de stockage. « L’installation de Philippe Carrille du Château Poupille démontre concrètement le savoir-faire de SOLARWATT. Nous sommes fiers d’avoir participé au déploiement de l’énergie solaire avec stockage dans ce domaine Bordelais. Le partenariat avec l’installateur INELIA a également permis le bon déroulement du projet. Nous espérons que cette réalisation inspirera d’autres viticulteurs » conclut Ian Bard, directeur général SOLARWATT France.

www.youtube.com/watch?v=QYoQXQRsR0M