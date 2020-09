La journÃ©e de l’Ã©nergie solaire des Hauts de France se transforme en cycle de webinaires

En raison de la situation sanitaire, la Journée de l’énergie solaire des Hauts-de-France du mercredi 09 septembre se transforme en un cycle de webinaires. Ce cycle est porté par le CORESOL, collectif des acteurs du solaire qui compte plus de 60 membres actifs, coordonné par le CD2E, accélérateur de l’éco-transition dans les Hauts de France. Grâce à ce nouveau format, les 250 personnes inscrites (représentants des collectivités, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études, …) peuvent participer à distance et gratuitement aux 10 ateliers techniques prévus initialement en présentiel. Ces ateliers sont au programme pour faire le tour de ce sujet : Nouveaux modèles économiques du photovoltaïque / Friches et photovoltaïque, autoconsommation collective / Les grandes surfaces solaires thermiques / le cadastre solaire, seul outil d’accélération ? /L’intermittence de l’électricité solaire électrique… pour n’en citer que quelques-uns. Ils sont planifiés entre le 09 septembre et le 14 octobre via la plateforme Livestorm et seront ensuite disponibles en replay.

3 ateliers-webinaires se sont déjà tenus le 09 septembre sur cette plateforme :

10h00 – 11h15 : “Les nouveaux modèles économiques du photovoltaïque”

14h00 – 15h00 : “Friches et photovoltaïque, axe essentiel de développement de la production solaire”

16h00 – 17h15 : “Autoconsommation collective, un pas vers la communauté d’énergie renouvelable”

Programme des Webinaires à venir

Mercredi 23 septembre 2020

10h00 - 11h00 : Atelier webinaire n°4

Les grandes surfaces solaires thermiques

Il existe différentes spécificités relatives aux grandes installations solaires thermiques dans l’industrie et les réseaux de chaleur. L’INES (Institut national de l’Energie Solaire) présentera lors de cet atelier un logiciel dont le but est de faciliter l’intégration du solaire sur les réseaux de chaleur. Ensuite, les sociétés New Heat, Sunoptimo et TVP Solar présenteront chacune un cas concret d’un montage de projet innovant, le premier sur le montage particulier pour un réseau de chaleur français, le second pour un industriel de la région, le troisième sur un réseau de chaleur « haute » température.

Lundi 28 septembre 2020

16h00 - 17h00 : Atelier webinaire n°5

Le cadastre solaire, seul outil d’accélération ?

Les collectivités sont aujourd’hui au centre de la transition énergétique. Mais elles ne sont généralement pas au courant de l’ensemble des outils à leur disposition afin de participer à la massification des EnR sur le territoire. De nos jours, le cadastre solaire est l’outil le plus répandu, mais il en existe d’autres. Les différents intervenants présenteront leur façon de dynamiser le solaire sur leur territoire.

Mercredi 30 septembre 2020

16h00 - 17h00 : Atelier webinaire n°6

L’intermittence de l’électricité solaire électrique – le stockage au centre des enjeux

L’évolution des modes et des conditions d’usage des énergies renouvelables sont par essence intermittentes. Pour leur permettre de répondre à tout moment aux besoins des usagers, eux-mêmes fluctuants, il faut viser l’intégration dans les réseaux énergétiques d’unités de stockage. Ainsi, l’essor des systèmes de stockage associés à l’énergie solaire est un des éléments essentiels de la Transition Énergétique. Il permet une plus grande flexibilité des réseaux par une utilisation plus raisonnée et optimisée de l’énergie produite. Cet atelier propose d’écouter d’une part, deux acteurs qui s’engagent à concrétiser le déploiement de projets de stockage et, d’autre part, un acteur qui détermine le stockage comme moyen de flexibilité au réseau.

Vendredi 2 octobre 2020

10h00 - 11h00 : Atelier webinaire n°7

Comment garantir la fiabilité des installations solaires thermiques collectives ?

La filière des professionnels du solaire a mis en place différents outils et modèles pour garantir la fiabilité des installations et rassurer les maîtres d’ouvrage. Le bureau d’étude TECSOL présentera lors de cet atelier le dispositif de soutien à la réhabilitation proposé par l’ADEME. Puis l’INES interviendra sur le processus de Mise en Service dynamique. Enfin Eklor-Invest nous parlera de son modèle de location-vente avec garantie de performance sur des projets de moyennes et petites tailles.

Mercredi 7 octobre 2020

16h00 - 17h00 : Atelier webinaire n°8

Convergence entre mobilité électrique et photovoltaïque ?

De nos jours, l’énergie solaire peut être utilisée comme source d’énergie pour les mobilités électriques à différentes échelles ainsi que ses variantes d’utilisation et les challenges de réseaux et de monitoring. A travers plusieurs démonstrateurs et cas d’usages sur le territoire des Hauts-de-France, la Pôle MEDEE animera une table ronde pour illustrer les problématiques, les objectifs et nouveaux usages qu’implique l’intégration de l’énergie solaire sur le réseau. Cette dynamique s’insère dans l’animation du Comité Régional des Réseaux Énergétiques Intelligents dont le Pôle MEDEE est animateur.

Lundi 12 octobre 2020

10h00 - 11h00 : Atelier webinaire n°9

L’intégration du solaire dans les documents d’urbanisme et périmètre de classement

Animé par Guillaume Perrin de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), cet atelier aura pour objectif de « désacraliser » le solaire sur un bâtiment classé. Des cas concrets seront présentés par un fabricant (produit innovant, difficultés rencontrées…) puis un dialogue sera établi entre architectes et professionnels de filière.

Vendredi 16 octobre 2020 (date à confirmer)

16h00 - 16h45 : Atelier webinaire n°10

Emploi et formation – enjeu de développement économique pour la région

Le développement du photovoltaïque en région implique un développement de l’emploi et de la formation sur ce territoire. Une offre locale et de qualité est nécessaire au bon développement d’un secteur économique. Quelles sont les acteurs présents dans la région ? Comment se former de manière professionnel et efficace ? Cet atelier fera un focus sur ces aspects en région.

www.cd2e.com/?q=journee-energie-solaire-hauts-de-france-cd2e-coresol-sept2020