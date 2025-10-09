Vers un marchÃ© Ã©lectrique Ã  faible coÃ»t : lâ€™impact croissant des renouvelables

Au fil des ans, le mix Ã©lectrique europÃ©en sâ€™enrichit et se tourne de plus en plus vers le renouvelable, au dÃ©triment des centrales fossiles. Avec une capacitÃ© installÃ©e de 261 GW en solaire et 225 GW en Ã©olien, lâ€™UE27 progresse lentement mais sÃ»rement vers une production Ã©lectrique dont prÃ¨s de la moitiÃ© provient du renouvelable. Et les prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™en affectÃ©sÂ ! DÃ©cryptage de la situation par le cabinet franÃ§ais de conseil en Ã©nergie OmnegyÂ !

En 2025, du 1er janvier au 2 octobre, 46,3 % de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite dans lâ€™UE Ã©tait issue de ces sources propres, contre 28,6 % pour le fossile et 25,1 % pour le nuclÃ©aire. La part de la production du renouvelable nâ€™a jamais atteint un tel niveau, marquant une Ã©tape historique.

Une hausse du renouvelable qui impacte notablement les prix du marchÃ©

â€œEn 2024, la France a connu un nombre record dâ€™heures Ã prix nÃ©gatifs sur le marchÃ© SPOT, avec 361 heures dÃ©nombrÃ©es. En 2025, la barre des 368h a Ã©tÃ© dÃ©passÃ©e, et ce nombre devrait encore croÃ®tre. La production solaire, combinÃ©e Ã lâ€™Ã©olien, est en grande partie responsable de cette rÃ©volution des prixÂ Â» commente Edouard Lotz, analyste pour le cabinet franÃ§ais de conseil en Ã©nergie Omnegy.Â Â«Â Il est Ã noter que ces heures Ã prix nÃ©gatifs ne bÃ©nÃ©ficient quâ€™Ã un nombre restreint de consommateurs (industriels, Ã©lectro-intensifs, â€¦).Â Quant au producteur, pour lui cela constitue une perte. En effet, l’Etat a souhaitÃ© modifier les contrats en obligation dâ€™achat des centrales renouvelables, en contraignant les opÃ©rateurs Ã arrÃªter de produire en cas de pÃ©riode de prix nÃ©gatifs (câ€™est le cas pour les Ã©oliennes en mer, depuis mai 2025)Â Â» poursuit lâ€™expert.

Le renouvelable est en mesure de couvrir la majeure partie de la demande

En observant la relation entre les prix SPOT et la consommation rÃ©siduelle, uneÂ tendance se distingueÂ :Â Ã mesure que le renouvelable couvre une part plus importante de la consommation, les prix sur le marchÃ© SPOT sont de plus en plus souvent proches de 0Â voire Ã des niveaux infÃ©rieurs. Ainsi, cela signifie que le renouvelable est en mesure de couvrir la majeure partie de la demande.Â Des prix nÃ©gatifs devraient Ãªtre de plus en plus souvent observÃ©s sur le marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©, car le renouvelable sera capable de produire de plus en plus massivement.Â Toutefois, ils ne sont pas nÃ©cessairement un signal positif pour la rÃ©silience du rÃ©seau et du secteur Ã©lectrique dans son ensemble.Â Ainsi, trouver un Ã©quilibre entre dÃ©carbonation, flexibilitÃ©, compÃ©titivitÃ© des prix et rÃ©munÃ©ration juste des producteurs reste un dÃ©fi majeur pour le secteur. Des investissements Ã long terme, tels que la modernisation du rÃ©seau, le stockage dâ€™Ã©nergie et de nouvelles modalitÃ©s de rÃ©munÃ©ration, seront nÃ©cessaires pour assurer la stabilitÃ© du systÃ¨me.