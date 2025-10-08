CÃ¨re : TotalEnergies accÃ©lÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique dans les Landes avec un financement participatif pour une centrale solaire

TotalEnergies a lancÃ© une campagne de financement participatif pour accompagner la construction de la centrale solaire de CÃ¨re, situÃ©e dans les Landes. Accessible dÃ¨s maintenant sur la plateforme de Lendosphere, cette collecte vise un objectif de 500 000 euros. Elle est prioritairement ouverte aux habitants de la CommunautÃ© de communes CÅ“ur Haute Lande, qui sont invitÃ©s Ã devenir acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique locale.

Ce financement participatif permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© la construction de la centrale solaire de CÃ¨re dans les Landes. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire. La participation auÂ financement deÂ ce projetÂ est accessible en ligne, Ã partir de 50Â â‚¬, aprÃ¨s une inscriptionÂ prÃ©alable sur le site deÂ Lendosphere.

InitiÃ© en 2009, le projet se situe sur des parcelles forestiÃ¨res de la commune de CÃ¨re, au lieu-dit Pouy NÃ¨gue, impactÃ©es par la tempÃªte Klaus. Ici, il est question de valoriser un terrain dÃ©gradÃ© grÃ¢ce Ã la production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e. D’une puissance de 45 MWc, le projet prÃ©voit une production annuelle de 56,7 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© spÃ©cifique de 35 000 habitants. Chaque annÃ©e, ce sont prÃ¨s de 1 850 tonnes dâ€™Ã©quivalent CO 2 qui seront ainsi Ã©vitÃ©es. La construction de la centrale est en cours et cette derniÃ¨re devrait injecter ses premiers Ã©lectrons sur le rÃ©seau dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e 2025.

Pour Simon THOMANN, Chef de projets chez TotalEnergies Renouvelables France : Â«Â La construction de la centrale photovoltaÃ¯que de CÃ¨re marque lâ€™aboutissement dâ€™un projet lancÃ© par la collectivitÃ© en 2009 Ã la suite de la tempÃªte Klaus. Cette derniÃ¨re ayant Ã©tÃ© particuliÃ¨rement impactante sur lâ€™Ã©conomie locale, la commune a fait le choix de renforcer la rÃ©silience de son activitÃ© sylvicole historique en affectant 5 % de son foncier Ã la centrale solaire. Pour que ce projet sâ€™intÃ¨gre au territoire sur plusieurs aspects, des Ã©lÃ¨ves du lycÃ©e professionnel agricole et forestier Roger Duroure ont par exemple eu lâ€™occasion de rÃ©aliser le dÃ©broussaillement pÃ©riphÃ©rique de la centrale dans le cadre de leur formation. En parallÃ¨le, nous offrons aux habitants de la communautÃ© de communes la possibilitÃ© de sâ€™impliquer dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en participant au financement du projet.Â Â»