A Souleuvre en Normandie, lâ€™Ã©cureuil grignote les Ã©lectrons verts de la canopÃ©e agrivoltaÃ¯que de TSE

PremiÃ¨re boucle dâ€™autoconsommation collective (ACC) deÂ TSE :Â la canopÃ©e agrivoltaÃ¯que de Souleuvre en Normandie fournit de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte et peu chÃ¨re aux entreprises locales. La Caisse dâ€™Epargne Normandie a raccordÃ© son agence de Villers-Bocage Ã cette boucle dâ€™autoconsommation collective. A lâ€™instar du Zoo de Jurques ou de la Banque PopulaireÂ !

Â

TSE a lancÃ© son premier projet dâ€™autoconsommation collective (regroupement de consommateurs en proximitÃ© gÃ©ographique pour consommer lâ€™Ã©lectricitÃ© produite localement) autour de sa canopÃ©e agricole de Souleuvre-en-Bocage (Calvados). Cette initiative offre aux entreprises des communes de Souleuvre, Torigny-les-Villes, Saint-Amand-Villages, Caumont-sur-Aure et Villers-Bocage lâ€™opportunitÃ© de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© verte, peu chÃ¨re, produite localement grÃ¢ce Ã une canopÃ©e agrivoltaÃ¯que. GrÃ¢ce Ã son partenaire Sunflow, personne morale organisatrice, plusieurs entreprises locales ont rÃ©pondu favorablement (Zoo de Jurques, la Banque populaire, Mc Donaldâ€™s et la Caisse dâ€™Epargne Normandie).

Une production locale au service du territoire

TSE dÃ©veloppe des modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques favorisant le partage de la valeur avec les acteurs locaux, comme le financement participatif, le partenariat avec les coopÃ©ratives, les CPPA (contrat de vente directe dâ€™Ã©lectricitÃ© de grÃ© Ã grÃ© entre un producteur et une entreprise) avec les entreprises grandes consommatrices dâ€™Ã©lectricitÃ©,Â le paiement de lâ€™IFER Â (taxe locale prÃ©levÃ©e sur les entreprises de rÃ©seaux) pour la commune et la communautÃ© de communesâ€¦ et dÃ©sormais lâ€™autoconsommation collective. Lâ€™intÃ©gration de lâ€™autoconsommation collective dans les projets agrivoltaÃ¯ques permet ainsi aux entreprises de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie verte et peu chÃ¨re, amÃ©liorant leur compÃ©titivitÃ©, tout en soutenant le monde agricole. Ã€ Souleuvre-en-Bocage, la canopÃ©e agricole installÃ©e sur lâ€™exploitation de DaphnÃ© Huet et Yoann Bizet illustre cette dÃ©marche. Avec une puissance installÃ©e de 2,9 MWc, sur 3,4 hectares, chaque annÃ©e, lâ€™installation photovoltaÃ¯que produit environ 3 700 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, accessible dÃ©sormais aux entreprises locales. Lâ€™opÃ©ration est, par ailleurs, toujours ouverte Ã de nouveaux auto-consommateurs.

Lâ€™autoconsommation collectiveÂ : une seconde source dâ€™approvisionnement, verte et locale

GrÃ¢ce Ã ce dispositif, les entreprises situÃ©es dans un rayon de 20 kilomÃ¨tres en zone rurale peuvent bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale, sans modification de leurs infrastructuresÂ :

Ã‰nergie distribuÃ©e en circuit court via le rÃ©seau Enedis

Aucune intervention technique requise (pas de nouveaux cÃ¢bles ou compteurs)

Souscription simple et flexible, basÃ©e sur un accord contractuel

Chaque entreprise conserve son fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©

Lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire, disponible en circuit court, est la plus compÃ©titive du marchÃ©, permettant aux entreprises de mieux maÃ®triser leur facture Ã©nergÃ©tique. Les conditions commerciales sont dÃ©finies de maniÃ¨re flexible, par un accord direct avec le producteur, garantissant ainsi une adaptation aux besoins spÃ©cifiques de chaque acteur local. En intÃ©grant cette boucle dâ€™Ã©nergie, les entreprises deviennent des acteurs engagÃ©s favorisant le dÃ©veloppement dâ€™une production locale au service du territoire.

EncadrÃ©

Une initiative soutenue par la Caisse dâ€™Epargne Normandie

La Caisse dâ€™Epargne Normandie a choisi de raccorder son agence de Villers-Bocage Ã la boucle dâ€™autoconsommation collective de Souleuvre, pour quâ€™elle puisse bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© verte fournie en circuit court. Ce mode de production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire correspond Ã ses engagements en matiÃ¨re de transition Ã©nergÃ©tique. Â«Â Lâ€™alimentation Ã©lectrique de notre agence de Villers Bocage par lâ€™ACC de Souleuvre est opÃ©rationnelle depuis le 19 septembre dernier. Câ€™est une volontÃ© de la Caisse dâ€™Epargne Normandie de privilÃ©gier une Ã©nergie propre, qui plus est en circuit court. Les boucles dâ€™ACC reprÃ©sentent de nouveaux leviers pour faciliter localement la transition Ã©nergÃ©tique. Et en tant quâ€™entreprise, nous devons donner lâ€™exemple. Quand une initiative telle que celle de Souleuvre se prÃ©sente, nous y souscrivons. Et câ€™est une dÃ©marche que lâ€™on souhaite Ã©tendre. Elle rÃ©pond aux engagements inscrits dans notre raison dâ€™Ãªtre, dâ€™agir en faveur de la croissance durable de notre territoireÂ Â» prÃ©cise Geoffroy dâ€™Anselme, membre du directoire de la Caisse dâ€™Epargne Normandie en charge du PÃ´le Ressources.