Verkor sÃ©curise plus de 1,3 milliard dâ€™euros dans le cadre dâ€™un prÃªt vert auprÃ¨s de 19 acteurs bancaires

Verkor sécurise plus de 1,3 milliard d’euros de financement vert grâce au soutien de 16 banques commerciales et 3 banques publiques. Ces montants seront directement alloués au financement de la construction de la première Gigafactory de Verkor située à Dunkerque, dotée d’une capacité de production initiale de 16 GWh/an. Avec cette nouvelle transaction, le montant total de financements sécurisés par Verkor pour sa première Gigafactory et le Verkor Innovation Centre culmine à plus de 3 milliards d’euros.

Par ce soutien financier, conforme aux ambitions annoncées, les partenaires bancaires démontrent une nouvelle fois la solidité du projet de Verkor. Son ambition reste inchangée : fournir des batteries bas-carbone et haute performance à l’industrie automobile européenne et, ainsi, contribuer pleinement à la souveraineté industrielle de l’Europe en matière de mobilité électrique et de stockage d’énergie.

Un solide écosystème de partenaires bancaires publics et privés

Au terme de deux ans d’un processus complexe et avec l’impulsion initiale de banques cheffes de fil (Banque Européenne d’Investissement, Bpifrance, ING BANK N.V, et Banco Santander) et du support des conseils financiers (Diadamante, Société Générale et Macquarie Capital), Verkor a sécurisé le soutien de nouveaux acteurs publics et privés. Verkor a choisi de rassembler un large groupe de partenaires bancaires afin de répondre au besoin de financement de sa première Gigafactory et constituer un écosystème financier robuste pour soutenir la croissance de l’entreprise. La Banque Européenne d’Investissement apporte un soutien financier total au projet Verkor de 400 millions d’euros sous la forme d’un prêt direct de 270 millions d’euros sous mandat InvestEU de la Commission Européenne et de prêts intermédiés d’environ 130 millions d’euros aux banques commerciales participantes. Les banques commerciales engagées dans ce tour de table sont : ABN AMRO Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banco Santander, La Banque Postale, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Coöperatieve Rabobank, ING BANK N.V, KfW IPEX-Bank, Kommunalkredit Austria, Mizuho Bank, MUFG Bank, Natixis, SMBC Bank International, Société Générale et Standard Chartered Bank. Ces banques commerciales participent au financement à hauteur de 961 millions d’euros de prêt senior, dont 353 millions sont garantis par l’Etat français au titre de sa Garantie des Projets Stratégiques (GPS), opérée par BPI Assurance Export. La Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts, dans le cadre de son engagement en faveur du redéploiement industriel et de l’accélération de la transformation écologique a apporté son appui par l’octroi d’un prêt relais de 130 millions d’euros, suivi d’un prêt subordonné de 150 millions d’euros.

Un prêt vert inédit qui récompense un engagement environnemental significatif de Verkor

Verkor produira des batteries bas-carbone, avec une empreinte environnementale parmi les plus faibles au monde. Preuve de la qualité environnementale de son projet, Verkor a reçu la notation « Dark Green »1 de la part de l’agence indépendante Standard & Poor’s. Cette notation Dark Green est la plus haute notation délivrée par Standard & Poor’s. Elle démontre l’excellence du projet Verkor sur l’ensemble des critères environnementaux évalués. Ces derniers seront régulièrement audités et mesurés, afin de garantir leur respect et l’engagement écologique du projet. Située sur le territoire de Dunkerque, la Gigafactory sera opérationnelle en 2025 et créera environ 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects dans les 2 prochaines années. Cette installation fait de Verkor un partenaire majeur des acteurs de la mobilité et du stockage stationnaire. Benoit Lemaignan, CEO de Verkor, déclare : « Nous sommes très fiers de sécuriser 1,3 milliard d’euros pour donner corps et développer encore davantage nos ambitions. Ce financement bancaire permet de finaliser la construction de notre Gigafactory, qui produira ses premières cellules de batteries bas-carbone en 2025. La participation à ce financement de 19 acteurs bancaires reconnus démontre la crédibilité de notre projet et nous permet d’accélérer pour devenir l’un des leaders de la fabrication de batteries à l’échelle européenne. Par ailleurs, nous sommes heureux que ce financement prenne la forme d’un « prêt vert » inédit. »

Diadamante, Société Générale et Macquarie Capital sur la dimension financière, ainsi que Allen & Overy et Linklaters sur l’aspect juridique, ont notamment accompagné Verkor pour cette transaction.