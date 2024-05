Election de Pere Roca au Steering Committee de lâ€™ETIP PV

Pere Roca, directeur scientifique de l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France (IPVF), a été élu au comité directeur de l’ETIP PV – The European Technology & Innovation Platform for Photovoltaics. Père Roca compte parmi les plus grands experts mondiaux en matière de technologie et d’applications photovoltaïques. Les recherches pionnières qu’il a menées au cours des dernières décennies ont permis de réaliser des percées majeures dans les méthodes de dépôt et de caractérisation de l’oxyde d’aluminium. Sous sa direction, l’IPVF a encouragé la collaboration internationale et le partage des connaissances non seulement avec les acteurs du monde universitaire et de l’industrie, mais aussi avec les étudiants et la société dans son ensemble.

Il est à bien des égards un acteur majeur dans l’arène mondiale de l’innovation photovoltaïque et un contributeur clé au lancement des programmes d’industrialisation des cellules tandem de l’IPVF. Grâce à son expertise scientifique approfondie et à sa vision stratégique, Père Roca apportera au comité directeur de l’ETIP PV des idées et des conseils inestimables. Sa participation contribuera à renforcer le leadership de l’Europe dans le développement de la prochaine génération de technologies photovoltaïques et la promotion de leur déploiement à grande échelle.

Quid de l’ETIP PV ? La plateforme se concentre sur les défis auxquels est confronté le secteur photovoltaïque européen. Elle formule des recommandations pour améliorer la compétitivité de l’industrie photovoltaïque européenne, tant les segments en amont (y compris l’approvisionnement en matières premières, la fabrication d’équipements, la production de cellules et de modules) que ceux en aval (y compris les solutions techniques pour l’intégration au réseau, les solutions de marché pour l’intégration au réseau, l’installation).