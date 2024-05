IntÃ©gration architecturale : la tuile SunStyle Ã  travers trois exemples rÃ©ussis

L’architecture trouve de nouvelles perspectives avec les tuiles photovoltaïques SunStyle. Inutile de sacrifier la créativité ou la beauté des bâtiments, qu’ils soient neufs ou anciens, pour répondre à leurs besoins en électricité de manière durable et respectueuse de l’environnement. Des projets comme la Halle du Rheu près de Rennes, le Prieuré du Domaine viti-vinicole de la Martinette dans le Var, et le centre culturel de Châtel en Haute-Savoie en sont des exemples parfaits.

Halle du Rheu (35)

La magnifique halle dissymétrique, conçue par l’atelier d’architecture et d’urbanisme TLPA et réalisée par l’entreprise BRIERO, est un exemple de grande qualité. Symbole du projet urbain de la commune du Rheu, elle associe pureté des lignes et matériaux élégamment combinés (bois, zinc, verre). Achevée en 2023, la Halle du Rheu est déjà un lieu central de la vie publique de cette ville de l’agglomération rennaise.

Prieuré du Domaine viti-vinicole de la Martinette

Situé dans un cadre idyllique en Provence, entre Marseille et Nice, le Domaine viti-vinicole de la Martinette se distingue par la culture de la vigne, la production de vins régionaux, la gastronomie et l’accueil de groupes. Les bâtiments, harmonieusement entretenus, embellissent le Domaine. Dans le cadre de la rénovation d’un ancien prieuré en hébergement, la toiture a été entièrement refaite. Les anciennes tuiles canal ont été remplacées par des tuiles solaires SunStyle couleur terracotta, couvrant les besoins en électricité des occupants et une partie de ceux du Domaine.

Centre culturel de Châtel

Prévu pour ouvrir en 2025, le centre culturel de Châtel se distingue par son design unique, avec une toiture aux lignes pures rappelant les aéronefs furtifs. Les tuiles SunStyle, choisies pour leur capacité à couvrir les sections triangulaires du toit, s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain. La version alpine de ces tuiles permet de supporter les lourdes charges de neige typiques de ce village de Haute-Savoie.