VERKOR Ã  Dunkerque : opÃ©ration Batterie au pays de lâ€™opÃ©ration Dynamo, encore une question de souverainetÃ©

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise, Verkor a inaugurÃ© jeudi 11 dÃ©cembre dernier sa premiÃ¨re gigafactory de cellules de batterie lithium-ion bas carbone Ã Bourbourg (Dunkerque). Cette Ã©tape marque le passage Ã la production industrielle Ã grande Ã©chelle, au service dâ€™une filiÃ¨re europÃ©enne souveraine et durable.

Avec une capacitÃ© initiale de 16 GWh/an, la gigafactory rÃ©pondra aux besoins croissants de la mobilitÃ© Ã©lectrique dÃ©carbonÃ©e. Sa mise en service permettra la crÃ©ation de 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects, avec une commercialisation des premiÃ¨res batteries prÃ©vue courant 2026 pour les Alpine A390. Verkor ambitionne dâ€™atteindre 50 GWh dâ€™ici 2030 afin dâ€™occuper une place de rÃ©fÃ©rence en Europe.

Deux sites complÃ©mentaires pour accÃ©lÃ©rer lâ€™innovation

En deux ans, Verkor a validÃ© une cellule de batterie haute performance, industrialisÃ© ses procÃ©dÃ©s et transfÃ©rÃ© ses innovations du Verkor Innovation Centre (VIC) Ã Grenoble vers la Gigafactory de Bourbourg. Cette complÃ©mentaritÃ© confirme la maturitÃ© technologique et organisationnelle de Verkor. Le VIC conÃ§oit et valide les technologies de batterie, dÃ©veloppe les futures chimies et plateformes produit, tandis que la Gigafactory inaugure lâ€™industrialisation Ã grande Ã©chelle.

Du pilote Ã la production : preuve de maturitÃ© industrielle

La ligne pilote du VIC fonctionne 24/7 et a produit des dizaines de milliers de cellules, garantissant la fiabilitÃ© des procÃ©dÃ©s et les premiers volumes pour le client. Les innovations process ont Ã©tÃ© intÃ©grÃ©es Ã la Gigafactory pour optimiser productivitÃ© et qualitÃ©. Depuis plusieurs mois, la Gigafactory assemble des modules Ã partir des cellules du VIC, et fabrique dÃ©sormais ses propres cellules.

Un Ã©cosystÃ¨me mobilisÃ©

Depuis 2020, Verkor a sÃ©curisÃ© plus de 3 milliards dâ€™euros pour soutenir la construction Ã Dunkerque (Hauts-de-France) de ce site stratÃ©gique et le dÃ©veloppement du Verkor Innovation Centre Ã Grenoble. Cet aboutissement a Ã©tÃ© rendu possible par unÂ Ã©cosystÃ¨me financier associant acteurs publics et investisseurs privÃ©s de premier plan, vÃ©ritable atout pour accompagner lâ€™essor desÂ technologies vertes. Verkor est soutenu par desÂ acteurs industriels et financiers de premier planÂ tels que Macquarie Asset Management, Meridiam, Renault Group, EQT Ventures, InnoEnergy, Sibanye-Stillwater, le fonds dâ€™investissement SPI (SociÃ©tÃ© de projets industriels) crÃ©Ã© par Bpifrance, le CrÃ©dit Agricole Assurances et le Fonds StratÃ©gique de Participation (FSP) opÃ©rÃ© par ISALT, PULSE, le fonds Ã©nergie de CMA CGM, Airbridge Investments, EnerSys, ING Sustainable Investments.

Les banques au rendez-vous

Le projet bÃ©nÃ©ficie Ã©galement de lâ€™appui dâ€™un consortium de banques internationales, parmi lesquelles ABN AMRO Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banco Santander, La Banque Postale, Caisse dâ€™Epargne et de PrÃ©voyance Hauts-de-France, Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne-Alpes, CoÃ¶peratieve Rabobank, ING BANK N.V, KfW IPEX-Bank, Kommunalkredit Austria, Mizuho Bank, MUFG Bank, Natixis, SMBC Bank International, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et Standard Chartered Bank. Enfin, le projet bÃ©nÃ©ficie duÂ soutien des institutions publiques, dont la Banque EuropÃ©enne dâ€™Investissement, lâ€™Etat franÃ§ais dans le cadre du plan Â«Â France 2030Â Â», la rÃ©gion Hauts-de-France, la communautÃ© urbaine de Dunkerque, la Caisse des DÃ©pÃ´ts et Consignations et lâ€™Agence de la Transition Ã‰cologique (ADEME).

Verbatim

Emmanuel Macron, prÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise

Â«Â Avec lâ€™ouverture de cette Gigafactory, la troisiÃ¨me dans cette RÃ©gion, Verkor montre que rÃ©industrialisation, innovation et dÃ©carbonation peuvent avancer ensemble. Nous crÃ©ons des emplois, consolidons notre autonomie technologique et Ã©nergÃ©tique et prÃ©parons dÃ¨s aujourdâ€™hui lâ€™avenir de la mobilitÃ© en France et en Europe. Je fÃ©licite les Ã©quipes et tous les partenaires pour cette rÃ©ussite, qui illustre avec force notre ambition industrielle.Â Â»