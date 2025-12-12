POwR Connect a profitÃ© dâ€™Energaia pour lancer POwR PILOT

POwR Connecta lancÃ© officiellement Ã Montpellier le POwR Pilot, son nouvel outil dâ€™Ã©tude et de dimensionnement pour les projets dâ€™autoconsommation rÃ©sidentiels et tertiaires. PensÃ© pour simplifier et accÃ©lÃ©rer le processus commercial, POwR PILOT permet de rÃ©aliser en 15 minutes une Ã©tude dâ€™avant-projet complÃ¨te, directement en rendez-vous client. Pour un dimensionnement instantanÃ© et fiableÂ !

GrÃ¢ce Ã son moteur de dimensionnement automatique, POwR PILOT gÃ©nÃ¨re en quelques secondes la solution PV idÃ©ale pour chaque projet. Lâ€™outil propose une estimation claire, cohÃ©rente et fiable, allÃ©geant considÃ©rablement la charge du bureau dâ€™Ã©tudes tout en garantissant un rÃ©sultat professionnel. Avec POwR PILOT, les installateurs peuvent dÃ©sormais :

RÃ©aliser leurs Ã©tudes dâ€™avant-projet en direct, y compris en rendez-vous client.

PrÃ©senter un rapport personnalisÃ© et professionnel, prÃªt Ã Ãªtre remis au prospect.

Gagner du temps Ã chaque Ã©tape du process commercial.

Augmenter leur taux de transformation grÃ¢ce Ã une expÃ©rience client fluide et rassurante.

Se dÃ©marquer de la concurrence grÃ¢ce Ã un outil rapide, fiable et intuitif.

Pour accompagner ce lancement, tous les comptes clients POwR Connect ont Ã©tÃ© crÃ©ditÃ©s de 10 tokens utilisables dans POwR PILOT. Lâ€™accÃ¨s sâ€™effectue via les mÃªmes identifiants que le webshop et si lâ€™utilisateur est dÃ©jÃ connectÃ© au web shop, lâ€™accÃ¨s est automatique. Lâ€™achat de crÃ©dits supplÃ©mentaires se fait directement sur le webshop via lâ€™article TOK001.