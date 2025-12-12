EDF power solutions remporte un premier projet de batterie rÃ©seau en Allemagne

EDF power solutions a remportÃ© un important projet de batterie dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres flexibilitÃ© dâ€™Amprion, un des gestionnaires de rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© allemand. Avec une capacitÃ© totale de 250 MW rÃ©parties sur 5 sites, ce dispositif de stockage facilitera le transport de lâ€™Ã©lectricitÃ© du Nord vers le Sud du pays et contribuera Ã rÃ©sorber les dÃ©sÃ©quilibres et les congestions du rÃ©seau.

Â

Le projet Grid Booster de stockage en Allemagne sâ€™inscrit dans la dÃ©marche dâ€™EDF power solutions pour faciliter lâ€™intÃ©gration de nouveaux moyens de production dÃ©carbonÃ©s dans le systÃ¨me Ã©lectrique et renforcer la performance des rÃ©seaux.

Fluidifier le transport de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les parcs Ã©oliens et solaires

Ce projetÂ associe 5 batteries de 50 MW chacune et constituera lâ€™un des plus importants dispositifs de stockage dâ€™Allemagne. Les batteries seront installÃ©es sur des points clÃ©s du rÃ©seau bavarois pour optimiser le transit de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Ces sites ont Ã©tÃ© choisis dans lâ€™objectif de rÃ©duire les coÃ»ts de connexion et de fluidifier le transport de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les parcs Ã©oliens et solaires du nord du pays jusquâ€™aux centres de consommation situÃ©s plus au sud.

Grid BoosterÂ offre une disponibilitÃ© Ã©levÃ©e et garantit une rÃ©ponse efficace aux dÃ©sÃ©quilibres du rÃ©seau Ã©lectrique. En contribuant Ã prÃ©server la stabilitÃ© du rÃ©seau par lâ€˜attÃ©nuation des phÃ©nomÃ¨nes de congestion, Grid Booster permettra aussi de rÃ©duire les coÃ»ts liÃ©s aux mesures de redistribution dâ€™Ã©lectricitÃ© et par extension de rÃ©duire la facture des consommateurs.

Les batteries fournissent des services au systÃ¨me Ã©lectrique

EDF power solutions est responsable de lâ€™exploitation, de la maintenance et de lâ€™entretien des batteries tout au long de leur durÃ©e de vie. En application dâ€™un modÃ¨le dâ€™affaire innovant, Grid Booster sera mis Ã la disposition dâ€™Amprion pendant les pÃ©riodes de plus forte production dâ€™Ã©lectricitÃ© par les parcs Ã©oliens. Les batteries passeront le reste de lâ€™annÃ©e sous le pilotage dâ€™EDF power solutions pour Ãªtre valorisÃ©es sur les marchÃ©s et fournir des services au systÃ¨me Ã©lectrique. Le dÃ©veloppement des batteries connaÃ®t actuellement une forte croissance en Allemagne, notamment pour accompagner lâ€™intÃ©gration de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable. En tant quâ€™un des leaders mondiaux des systÃ¨mes de stockage batterie avec plus de 800 MW en exploitation et 1,2 GW en construction, EDF power solutions met son expÃ©rience au service de la transition Ã©nergÃ©tique et de la performance des rÃ©seaux et se positionne comme un acteur majeur des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergies en Allemagne.