Vergnaud inaugure son nouveau siÃ¨ge social Ã  Biron (64) et poursuit son essor dâ€™installateur de centrales photovoltaÃ¯ques

Vendredi 7 novembre 2025, Vergnaud inaugure son nouveau siÃ¨ge social, Ã lâ€™image de son ambition, Ã Biron dans les PyrÃ©nÃ©es Atlantiques. Ce nouvel espace sâ€™inscrit dans une trajectoire de croissance continue, portÃ©e par lâ€™innovation et lâ€™engagement de son Ã©quipe.

Autonome en Ã©nergie, le nouveau siÃ¨ge de Vergnaud symbolise l’engagement de l’entreprise en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique et de la dÃ©carbonation grÃ¢ce Ã une installation photovoltaÃ¯que sur la toiture, une ombriÃ¨re de parking et une des toutes premiÃ¨res batteries de stockage dâ€™Ã©nergie solaire installÃ©e en France.

Un siÃ¨ge social Ã la mesure de ses ambitions et symbole de son ancrage territorial

CrÃ©Ã©e en 2008 Ã Orthez, lâ€™entreprise Vergnaud est aujourdâ€™hui un des acteurs majeurs dans la conception, lâ€™installation et la maintenance de centrales solaires sur-mesure et clÃ©s en main dans le Sud-Ouest. SpÃ©cialisÃ©e principalement dans les projets agricoles (toiture de bÃ¢timent, champs au sol), elle Ã©quipe aussi des usines, des ombriÃ¨res de parking, des grandes surfaces… Afin de rÃ©pondre Ã la forte croissance de lâ€™entreprise, Vergnaud sâ€™Ã©tablit dans un nouveau siÃ¨ge social dotÃ© dâ€™un bÃ¢timent rassemblant les activitÃ©s administratives et dâ€™un atelier technique qui sâ€™Ã©tendent sur une surface totale de 2000 mÂ², pour un investissement de 4Mâ‚¬. ImplantÃ© dans la zone dâ€™activitÃ©s de Naude, il bÃ©nÃ©ficie de nombreuses dessertes, dont la proximitÃ© de lâ€™A64, et rappelle l’engagement de l’entreprise envers son territoire d’origine. Selon Ludovic Fulbert, Directeur ExÃ©cutif de Vergnaud Â« ces nouveaux espaces de travail Ã©taient devenus indispensables pour la PME, qui a connu un dÃ©veloppement croissant ces derniÃ¨res annÃ©es, employant aujourd’hui 50 collaborateurs qui installent environ 150 projets de centrale par an pour un chiffre d’affaires de 21 Mâ‚¬ en 2024. Nous devrions atteindre les 23 Mâ‚¬ de CA en 2025. Nous voulons offrir un environnement pensÃ© pour favoriser la collaboration, la qualitÃ© de vie au travail tout en conservant un esprit dâ€™Ã©quipe familial. Â»

Du stockage en sus

Ces nouveaux locaux sont Ã Ã©nergie positive totalisant pas moins de 837 panneaux photovoltaÃ¯ques, soit une surface de plus de 1500 mÂ² qui couvre une partie du parking et des toitures. GrÃ¢ce Ã une batterie de stockage nouvelle gÃ©nÃ©ration avec refroidissement hybride air + liquide, dâ€™une capacitÃ© de 215 kWh utiles (lâ€™Ã©quivalent de deux semaines de consommation dâ€™un foyer franÃ§ais moyen) Ã©galement installÃ©e sur le parking, le site sâ€™inscrit dans une dÃ©marche dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique : il produit sa propre Ã©lectricitÃ©, en autoconsomme une partie pour ses besoins internes et revend une autre partie sur le rÃ©seau. Â«Â La premiÃ¨re unitÃ© de stockage, installÃ©e sur notre parking, illustre concrÃ¨tement cette volontÃ© dâ€™innover et de prÃ©parer lâ€™avenir en matiÃ¨re dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ Â» ajoute Ludovic Fulbert.

Une croissance portÃ©e par lâ€™humain, propulsÃ©e par lâ€™innovation

Figurant parmi les tous premiers acteurs du solaire en France, Vergnaud est devenue en moins de 20 ans une entreprise incontournable de la transition Ã©nergÃ©tique notamment dans lâ€™installation de centrales photovoltaÃ¯ques dans le domaine agricole. PrÃ©sente sur toute la chaÃ®ne de valeur de la conception au maintien des infrastructures, Vergnaud comptabilise au 1er novembre 2025 plus dâ€™un million de panneaux posÃ©s, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de +75 000 foyers (plus que le nombre de foyers de Pau et Bayonne rÃ©unis), Ã©vitant lâ€™Ã©mission de + 20 000 T de carbone/an. Â« Nos nouveaux locaux reflÃ¨tent notre croissance, mais aussi une ambition claire : affirmer notre place dâ€™acteur majeur dans les installations photovoltaÃ¯ques pour les professionnels du Sud-Ouest. Vergnaud a maintenu sa progression. En 2026, nous avons comme objectif de poursuivre notre dÃ©veloppement autour de plusieurs axes complÃ©mentaires. Nous allons recentrer une partie de notre activitÃ© sur lâ€™installation de centrales photovoltaÃ¯ques sur des bÃ¢timents agricoles dâ€™environ 600 mÂ², tout en relanÃ§ant lâ€™installation de petits champs au sol de 2 000 Ã 3 000 mÂ². Nous souhaitons Ã©galement renforcer nos partenariats avec les investisseurs afin dâ€™optimiser la rÃ©alisation de projets standardisÃ©s et performants, permettant de bÃ©nÃ©ficier dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©chelle. En parallÃ¨le, nous poursuivons le dÃ©veloppement de solutions en autoconsommation, accompagnÃ©es de systÃ¨mes de stockage par batteries â€” une activitÃ© complÃ©mentaire essentielle pour pallier lâ€™intermittence du solaire et favoriser une utilisation continue de lâ€™Ã©nergie produite. Et bien sÃ»r, nous continuerons Ã installer du solaire sur tous types de projets professionnels dans le Sud-Ouest, fidÃ¨les Ã notre engagement dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique du territoireÂ Â» conclut Ludovic Fulbert.