Le Solaire Territorial : une soirÃ©e pour lutter contre les fake news et les idÃ©es reÃ§ues

Lâ€™associationÂ Le Solaire Territorial, en partenariat avec ses sponsorsÂ FOX ESSÂ etÂ POwR Connect, organise le 5 novembre Ã partir de 18h30 une soirÃ©e de prÃ©sentation et dâ€™Ã©changes dÃ©diÃ©e Ã la transition Ã©nergÃ©tique locale. Cet Ã©vÃ©nement qui se dÃ©roulera Ã La Petite Halle -Â 211, avenue Jean JaurÃ¨s – 75019 Paris sera lâ€™occasion de dÃ©couvrir le travail deÂ Nicolas Goldberg, expert en politiques Ã©nergÃ©tiques, et de mieux connaÃ®tre lâ€™action de lâ€™association Le Solaire Territorial au service du dÃ©veloppement du solaire sur les territoires.

Cet Ã©vÃ©nement se veut unÂ moment de partage, de vision et de rencontres, autour des enjeux dâ€™un solaire Ã Ã©chelle territoriale, durable et coopÃ©ratif. Lâ€™objectif est de rÃ©unir les acteurs de la filiÃ¨re pour fÃ©dÃ©rer face Ã lâ€™urgence de la situation.

Cette soirÃ©e sera lâ€™occasion de connaÃ®tre le point de vue de Nicolas Goldberg qui a travaillÃ© sur une Ã©tude de qualitÃ© pour contrer les fake news et les idÃ©es reÃ§ues Ã lâ€™Ã©gard de la filiÃ¨re PV.

Lâ€™action de lâ€™association est simple, donner de la clartÃ© et les impacts directs sur les non-sens actuelsÂ :

Manque de PPEÂ : impacts directs sur les Appels dâ€™Offres, stoppant ainsi le segment > Ã 500 kWc (Moratoire) / Manque de visibilitÃ© sur la rentabilitÃ© Ã©conomique du segmentÂ : 100kWc-500kWc (heures nÃ©gatives), impact la clartÃ© sur les objectifs de renforcement rÃ©seau (crutial) Lâ€™opposition mÃ©diatique massive contre les ENR et la diffusion de fake newsÂ :

-Â Â Â Â Â Â Â Recentrer les vertus du PV (pilotable, compÃ©titive, vertueuse, abondante, acceptÃ©eâ€¦)

-Â Â Â Â Â Â Â Le solaire nâ€™augmente pas le montant des factures câ€™est bien au contraire un bouclier face aux hausses Ã venir

-Â Â Â Â Â Â Â Le solaire est une Ã©nergie pilotable et flexible (montÃ©e en flÃ¨che du stockage)

Objectifs fondamentaux de lâ€™association Le Solaire TerritorialÂ