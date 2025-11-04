Le Groupe Vergnet en premiÃ¨re ligne au Salon Solar & Storage Live Paris

Le Groupe Vergnet, pionnier franÃ§ais des solutions dâ€™Ã©nergies renouvelables spÃ©cialisÃ© dans les zones tropicales et insulaires, participe auÂ Salon Solar & Storage Live Paris, premiÃ¨re Ã©dition franÃ§aise du rendez-vous professionnel incontournable dÃ©diÃ© Ã lâ€™Ã©nergie solaire et au stockage. Cette prÃ©sence sâ€™inscrit pleinement dans la continuitÃ© du plan stratÃ©gique, dont lâ€™un des piliers vise Ã renforcer les partenariats technologiques et industriels du Groupe.

Des partenariats dâ€™innovation : Sunman et Innotec

Ã€ lâ€™occasion du salon, Vergnet prÃ©sentera les avancÃ©es de sonÂ partenariat avec Sunman et Innotec, deux acteurs de rÃ©fÃ©rence dans le domaine solaire.

Sunman Energy, sociÃ©tÃ© dâ€™origine chinoise reconnue pour sesÂ panneaux solaires ultra-lÃ©gers eArc, apporte Ã Vergnet une technologie de pointe alliant flexibilitÃ©, lÃ©gÃ¨retÃ© et rÃ©sistance. Ces modules permettent une installation rapide sur des surfaces jusque-lÃ inaccessibles aux panneaux classiques, ouvrant la voie Ã de nouvelles applications en milieux insulaires, maritimes et urbains.

Innotec Group, partenaire europÃ©en historique spÃ©cialisÃ© dans lesÂ structures et solutions dâ€™intÃ©gration photovoltaÃ¯ques, assure quant Ã lui laÂ distribution, lâ€™ingÃ©nierie et lâ€™assemblage localÂ des modules Sunman au sein des projets Vergnet, renforÃ§ant ainsi lâ€™autonomie technologique et la valeur ajoutÃ©e europÃ©enne des systÃ¨mes intÃ©grÃ©s.

Ensemble, ces partenariats, qui concernent les panneaux photovoltaÃ¯ques souples SMF520J-12X12UW de Sunman Energy, selon la mÃ©thode d’installation Â« Plan de construction de tubes en aluminium pour toit plat Â», incarnent la stratÃ©gie deÂ co-dÃ©veloppement technologique et industrielÂ du Groupe Vergnet, visant Ã offrir des solutions Ã©nergÃ©tiques plus durables, plus accessibles et adaptÃ©es aux contraintes climatiques extrÃªmes. Â« Solar & Storage Live Paris constitue une vitrine importante pour notre Groupe, et traduit notre volontÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer sur le marchÃ© du solaire Ã haute valeur ajoutÃ©e. Les synergies avec nos partenaires Sunman et Innotec nous permettent dâ€™Ã©largir notre champ dâ€™action, notamment dans des nouveaux marchÃ©s inaccessibles jusquâ€™Ã prÃ©sent avec des panneaux traditionnelsÂ Â» dÃ©clare JÃ©rÃ´me Gacoin, PrÃ©sident directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Vergnet.