Venez dÃ©velopper les solutions numÃ©riques de demain pour les Ã©nergies positives lors du Hackathon Energia Tech 2024

Les amateurs de technologie et les professionnels de l’énergie de tous horizons sont invités à relever le défi lors de la 4ème édition du Hackathon Energia Tech. Deux jours d’innovation et de création pour transformer le secteur énergétique les 9 et 10 octobre 2024 à l’IUT de Béziers !

L’événement rassemblera des participants aux profils variés. Organisés en équipe, ils devront déployer, sur deux jours, toute leur énergie créative afin de développer des solutions innovantes, visant à résoudre les défis énergétiques actuels.

Faire décoller les projets

Les projets portés par les candidats devront contribuer à mieux mesurer,

économiser, produire, distribuer, planifier, valoriser et stocker l’énergie en Occitanie, pour soutenir l’ambition de la première Région à Énergie POsitive (REPOS) d’Europe. Avec des sponsors de renom tels que EDF, SLB, et avec le soutien de l’agence de développement économique PULSE Béziers Méditerranée ainsi que du catalyseur Innovosud , ce hackathon offre une opportunité unique pour les développeurs, ingénieurs, designers, data scientists, économistes ou entrepreneurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, de démontrer leur expertise, mettre en avant leur potentiel et faire décoller leur projet.

Dans cette aventure de 36h, tout le monde est gagnant :

les porteurs, qui augmentent la maturité technique et business de leurs projets en leur offrant un passage au tamis et un vent de fraicheur avec des étudiants de tous horizons;

les étudiants, qui appréhendent le monde de l’entreprise et de la gestion de projet en mode immersif opérationnel ;

les coachs, qui viennent transmettre une expertise et une expérience hors norme (promis, nous compterons et cumulerons le nombre d’année d’expérience cumulées)

les jurés et représentants des territoires traversés par les projets qui voient de manière concrète l’innovation se dérouler sous leurs yeux;

…. sans oublier l’essentiel, les interactions humaines et les contacts qui s’épanouissent autour d’idées

Nouveautés de cette édition 2024 : l’enrichissement du déroulé des phases du hackathon avec des respirations fortes via une keynote inspirante, le retour d’expérience des gagnants de l’an passé, un corner Ressources humaines animés par les partenaires, un fil rouge original sous forme d’un jeu sur la décarbonation, et encore d’autres surprises préparées par le comité organisateur. Notez également la volonté du comité organisateur de faire d’Energia Tech un événement à impact et neutre en carbone : dès cette année mise en place des mesures des émissions CO 2 pour construire la roadmap Net zéro d’Energia Tech, l’implication de start-up locales pour fournir des services/démonstrations spécifiques à valeur sociétale, et l’invitation en présentiel d’associations œuvrant en faveur de la diversité et l’égalité.

Vous trouverez ci-dessous l’Appel A Projets de cette édition, ouvert jusqu’au 31 Juillet 2024 minuit, s’articulant autour de 7 piliers thématiques dédiés aux Energies décarbonées pour faire de l’Occitanie la première Région d’Europe à Energie POSitive.

Pour proposer un projet, merci de remplir le formulaire d’inscription ci-contre : form.typeform.com/to/pHC37ROY