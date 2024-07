Akuo lance un financement participatif pour 4 centrales solaires situÃ©es Ã  Thessalie, en GrÃ¨ce

Le Groupe Akuo annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif pour un portefeuille de centrales solaires situées dans la région de Thessalie, en Grèce. C’est la première opération présentée sur le nouveau portail du groupe Akuo,”AkuoCoop by Lendosphere”, en partenariat avec l’expert du financement participatif Lendosphere. D’un montant initial de 1 M€, cette campagne est ouverte à tous.

La ferme solaire Thessalie s’étend sur 8 hectares et comprend quatre centrales photovoltaïques (Tsairia, Zappeio 1024, Zappeio 1008 et Foniades), pour une puissance totale de 4 MWc. Pour Éric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo : « À la fin de 2022, le gouvernement grec a annoncé l’objectif de porter à 80 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici à 2030, afin de faire de la Grèce un pionnier au sein de l’UE ! Cet engagement est le signe qu’attendait l’industrie des énergies renouvelables pour réellement passer à la vitesse supérieure. Dans cette optique, Akuo souhaite associer le plus grand nombre de citoyens à ces projets qui doivent leur bénéficier à tous points de vue ».

Un portail exclusif pour les levées de fonds d’Akuo sur Lendosphere

AkuoCoop by Lendosphere est le portail de financement participatif du Groupe Akuo, hébergé par Lendosphere. Les campagnes présentées sur le portail visent à accompagner les projets d’énergies renouvelables du Groupe Akuo et à soutenir des projets à fort impact social et environnemental sélectionnés par La Fondation Akuo. Avec AkuoCoop by Lendosphere Akuo met au cœur de ses projets la dimension participative et le partage de la valeur avec les acteurs du territoire.

4 centrales photovoltaïques qui produisent 6,3 GWh par an

Les 4 centrales solaires sont situées près de la ville de Larissa, dans la région de Thessalie en Grèce. D’une puissance totale de 4 MW, elles produisent annuellement 6,3GWh, soit l’équivalent de la consommation de 570 foyers. Cela permet d’éviter l’émission de 2100 tonnes de CO2 chaque année. Les 4 centrales ont été mises en service en 2023 et sont aujourd’hui toutes en exploitation. La ferme solaire Thessaly est la première étape d’un plus vaste programme de projets qu’Akuo développe actuellement en collaboration avec la Région de Thessalie, et qui devrait aboutir à la construction de parcs d’une capacité totale de 500 MW.