Ciel & Terre EMEA poursuit l’installation des Ilots Blandin le plus grand projet solaire flottant d’Europe

Ciel & Terre, pionnier des solutions solaires flottantes, a achevé les phases d’ancrage et d’assemblage des premières unités solaires flottantes du projet des Ilôts Blandin en Haute-Marne, France. Ce projet, initié par Q ENERGY en 2019, représente une installation de 72.3 MWc de solaire flottant et 2MWc au sol (construit par Perpetum), ce qui en fait le plus grand projet de ce type en Europe.

Q ENERGY, maitre d’œuvre pour la construction de son projet développé en 2019, a lancé une consultation pour un EPC BOP qui a été attribué à un consortium composé de Solutions 30 Sud-Ouest (anciennement Sotranasa), Perpetum Energy et Ciel & Terre International. S’étendant sur un vaste site de 127 hectares, réparti sur 6 lacs, cette centrale solaire « Les Ilôts Blandin » sera installée sur une ancienne gravière encore partiellement en activité. L’installation d’un projet solaire flottant sur un lac de carrière contribue notamment à la revalorisation de ce site industriel. De plus, il produit de l’énergie solaire tout en favorisant l’optimisation des sols et en préservant les ressources foncières disponibles.

L’expertise solaire flottant de Ciel & Terre au service du projet des Ilots Blandin

Ciel & Terre offre une solution solaire flottante clé en main, intégrant la conception de la centrale, l’ancrage et l’assemblage des plateformes solaires flottantes. Grâce à cette offre flottante complète, Ciel & Terre simplifie et optimise la gestion de projet, permettant aux développeurs et EPC d’avoir un point de contact unique pour les accompagner dans la réalisation de la structure flottante. Pour le projet des Ilots Blandin, Ciel & Terre vient d’achever l’installation des ancres avec solution hybride alliant ancrages en berge et au fond du lac. En amont du projet, des tests d’ancrage ont été réalisés afin de caractériser la meilleure solution adaptée au site. Pour répondre aux délais de construction, deux barges flottantes ont été mobilisées en simultané afin de terminer l’installation des ancres en 21 semaines. Parallèlement aux travaux d’ancrage, l’équipe de construction de Ciel & Terre a à ce jour assemblé plus de 40% de l’ensemble des îlots solaires flottantes. Trois plateformes de montage sont déployées sur les berges des trois premiers lacs pour pouvoir tenir les délais et construire sur 3 zones en parallèle.

Les challenges des Ilots Blandin : l’optimisation de la conception et de l’installation

Très rapidement, le groupement s’est attelé à chaque détail de la phase exécution afin d’optimiser tous les aspects pratiques de la mise en œuvre d’un tel projet. Ciel & Terre a notamment adapté le design de son flotteur l’Hydrelio aiR Optim pour le projet afin d’installer plus de capacité et répondre aux exigences de performance. Par ailleurs, l’aiR Optim permet aussi de gagner en confort de maintenance avec des allées plus larges et des solutions de gestion de câblage spécifiques au projet pour bien organiser les chemins de câbles. Des méthodes de standardisation ont été mis en place aux différentes étapes clés du projet et ce dès l’étape de design pour faciliter et rationnaliser l’installation sur site. “En termes de conception on est sur une configuration électrique de 27 modules par string quelque soit le réservoir, ce qui nous a permis de commander et de faire livrer des câbles de retour de string à longueur déjà prémontés en usine” précise Vincent Pinchou, Responsable projet, Ciel & Terre EMEA. Enfin, afin de fluidifier les livraisons, une gestion des flux logistiques sur mesure a été initiée pour respecter les délais et réduire les coûts, en traitant notamment les 6 réservoirs comme 6 projets indépendants. Avec sa participation au plus grand projet solaire flottant d’Europe, Ciel & Terre réaffirme son engagement à proposer des solutions solaires flottantes durables et à être un pionnier de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables.