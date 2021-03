Vendredi 05 mars, Les Echos Week-End publie un numÃ©ro spÃ©cial : TOUT VERT

Pour contribuer à la prise de conscience générale du dérèglement climatique, alors qu’un nombre toujours croissant d’entreprises s’efforcent de réduire leur empreinte sur la planète, Les Echos Week-End propose le vendredi 5 mars un numéro tout vert.

Dans une édition spéciale, la rédaction privilégie les acteurs et les innovations qui mettent en œuvre une écologie innovante, positive et engagée. Dans toutes ses rubriques Business Stories, Style, Culture, Et moi… il sera question de la Terre : comment la protéger ? A retrouver, également, un panorama des différents secteurs économiques de l’automobile à la mode, de l’énergie à la gastronomie qui œuvrent pour réduire leur impact environnemental.

Ce numéro sort deux semaines après le lancement du chapitre 2 des Echos Week-End, une nouvelle étape dans laquelle le magazine raconte la « révolution responsable » qui gagne tous les champs de la société.

A la Une de ce numéro spécial :

- Nextera, le géant vert préféré de Wall Street : conjuguer énergie propre et profit, tel est le mantra de l’ambitieux électricien de Floride.

- L’ère des renouvelables a déjà commencé : les nouveaux poids lourds du secteur.

- Bill Gates en sauveur de la planète : le philanthrope part en croisade pour le climat.

- 15 bonnes nouvelles pour la terre : Quelques chiffres qui réconfortent.

- Avec les balayeurs de l’espace : le japonais Astroscale veut nettoyer le ciel des débris d’engins spatiaux.

- Le Luxe en révolution durable : les grands noms du secteur se sont lancés dans la course aux initiatives responsables.

- L’entrepreneuse à impact : Lucie Basch, fondatrice de Too Good to Go.

- Cuisine responsable : oui, chefs ! Conseils de pros pour une table vertueuse.

A lire sans modération !