Reportage/Lâ€™entreprise Enerios fait le pari de lâ€™autoconsommation, Ã  lâ€™unisson de la volontÃ© politique alsacienne

L’énergie solaire et l’Alsace, un binôme qui matche ! Depuis la fin des années 2000 et avec l’avènement des tarifs d’achats, l’Alsace est devenue une terre de solaire sous l’impulsion d’entrepreneurs pionniers et ambitieux pour la cause renouvelable. Parmi eux, les Artisans Associés, désormais entreprise Enerios, qui ont contribué au développement du photovoltaïque sur les bords du Rhin. Des compétences sur lesquelles s’appuie aujourd’hui la nouvelle collectivité européenne d’Alsace, portée sur les fonts baptismaux le 1er janvier dernier, pour étoffer le mix énergétique alsacien, orphelin du nucléaire, en énergie solaire ! L’autoconsommation en figure de proue…

« La nouvelle collectivité européenne d’Alsace a tout intérêt à ce que l’énergie solaire se développe le plus vite possible mais aussi du mieux possible. Nous avons une belle progression à effectuer dans le domaine. De mon côté, je crois beaucoup à l’autoconsommation individuelle et collective. Nous sommes très attentifs à ce secteur d’activité ». Marie-France Vallat, déléguée EnR de la commission attractivité et transition énergétique et écologique de la nouvelle collectivité qui réunit Bas Rhin et Haut-Rhin dans un même élan, s’intéresse de très près aux énergies renouvelables. « Autour d’un souhait : être en capacité de remplacer le nucléaire de Feissenheim tout en évitant le recours aux énergies fossiles » poursuit-elle.

Un webinaire sur l’autoconsommation à destination des collectivités, des entreprises et des syndics de copropriétés

Dans ce contexte, la nouvelle collectivité alsacienne a mis en place un COPIL (Comité de Pilotage), des groupes de travail en charge d’élaborer des schémas cohérents de développement des EnR, entre ressources locales et besoins du territoire. Marie-France Vallat, retraitée du CNRS et élue du Haut-Rhin, assure au sein du COPIL la convergence de la politique énergétique des deux départements. « Avec un objectif : prendre le meilleur de chacune des deux entités, pour plus d’homogénéité et de réussite dans les projets » poursuit-elle. Présent autour de la table du Groupe de Travail n°1 consacré au PV également Michaël Godet, directeur de la société Enerios, créée en 2007 et pilier du solaire photovoltaïque alsacien. Cette entreprise dynamique, nanti de quinze ans d’expérience dans le solaire, est force de propositions. « J’ai par exemple récemment organisé, en tant que pilote du sujet de l’« autoconsommation solaire » du Groupe de Travail 1 (photovoltaïque), un webinaire à destination des collectivités, et des membres de la démarche EnR de la « Collectivité Européenne d’Alsace sur ce thème. Celui a été co-animé avec Maitre Justine Bain-Thouverez, avocate parisienne spécialisée dans les EnR et Christophe Courtois, directeur général du bureau d’études Tecsol très en avance de phase sur cette thématique complexe de l’autoconsommation, notamment collective. Le webinaire a été introduit par Marie-France Vallat très à l’affût d’informations sur l’autoconsommation. Un webinaire qui va faire avancer les choses » se satisfait Michaël Godet.

10 MWc en autoconsommation sur les collèges du 67

En matière d’autoconsommation, l’Alsace a d’ores et déjà posé quelques jalons notamment à travers le projet pilote des Archives Départementales sises à Strasbourg réalisé par Enerios. Il s’agit d’un site particulièrement énergivore qui accueille des livres anciens de grande valeur – certains datent du 9ème siècle – conservés au sein de chambres fortes à température (13 à 14 °C) et hygrométrie constantes. « 111 kWc ont été installés en toiture en autoconsommation totale, et pour cause. 100 % de la production seront autoconsommés, ce qui représente 6% des besoins du site. En termes financiers, l’économie annuelle sur la facture d’électricité s’élève à 10 000 € » précise Michaël Godet. Cette installation dont le bureau d’études Tecsol a été Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, a été mise en service le 21 décembre dernier. Un premier pas pour le département du Bas-Rhin qui va être suivi par un nouvel ambitieux projet de solarisation porté par le Conseil Départemental. Un Appel d’Offres a en effet été lancé pour équiper 115 sites du patrimoine bâti du Conseil Départemental 67, essentiellement des collèges, avec des centrales photovoltaïques en toitures en autoconsommation avec vente de surplus. Le projet global concerne une puissance d’environ 10 MWc. Deux premières tranches ont déjà été attribuées. La société Enerios équipera 75 sites soit près de 7 MWc dans les trois prochaines années. « C’est le type de projets dont les collectivités sont demandeuses alors que se profilent sans cesse les baisses de dotation d’Etat aux territoires. Ces installations permettent de réduire les coûts d’exploitation avec un impact direct à la baisse sur la facture d’électricité tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Typiquement, le type d’opération que pourrait reprendre à son compte le département du Haut-Rhin dans un partage des bonnes pratiques et une logique de mutualisation » ajoute Michaël Godet.

Des projets en autoconsommation collective innovants

Si Enerios tire son épingle du jeu dans ces Appels d’Offres, c’est que l’entreprise n’en est pas à son coup d’essai en matière d’autoconsommation. Les ombrières photovoltaïque du Super U de Munster qui alimentent le supermarché en autoconsommation, c’est Enerios. Quatre bornes de recharge ont été greffées à la centrale en ombrières afin d’assurer un service de mobilité électrique au client de la grande surface. Enerios a également implanté une installation de 100 kWc en autoconsommation totale aux Sources de Soulzmatt, une entreprise emblématique d’Alsace crée en 1853. Depuis plus de 150 ans au cœur de l’Alsace, les Sources de Soultzmatt ont acquis un savoir-faire unique qui côtoie aujourd’hui les techniques les plus modernes pour faire déguster, au quotidien, des boissons de qualité. C’est de là que provient le nom du village de Soultzmatt : « Sultz matte », le « pré de la source salée ». Quasi 100% de l’énergie solaire y est consommé pour une couverture des besoins de l’ordre de 5%. A la clé une économie de 8000 euros sur la facture annuelle. L’industriel Alsapan , sous l’impulsion d’Enerios a lui aussi installé 494 KWc en autoconsommation totale pour 34 000 € d’économie / an. Les projets se multiplient. Et Enerios de creuser le filon de l’autoconsommation jusqu’à réaliser le 1er projet d’autoconsommation Collective en Alsace au sein de la copropriété La Croisée des Lys à Saint-Louis dans le Haut-Rhin. 25 kWc de solaire photovoltaïque alimenteront les communs, le parking souterrain et les 27 copropriétaires ! Le projet ne devrait pas tarder à être raccordé et mis en service. Enerios travaille également sur un gros projet neuf de 123 logements là encore en autoconsommation collective, sur l’Euro Métropole de Strasbourg. « La distribution d’électricité solaire y sera gérée au tantième. Le solaire alimentera les logements, les communs et le parking souterrain doté de bornes de recharges, une première en France » conclut Michaël Godet. Autant dire que si la nouvelle communauté d’Alsace lance un projet d’autoconsommation collective, elle saura où trouver les compétences en la matière…

Encadré

Quid d’Enerios ?

Créée en 2007, 14 ans d’existence

30 salariés

30 MWc installés sur bâtiment

3, 5 M€ de CA

Membre fondateur du premier GIE dans le domaine photovoltaïque : ENR-GIE ( Enerios, Innowatt, Sunelis, MayEnr et Copergreen), groupement qui rassemble 5 installateurs répartis sur le territoire national

Membre du bureau du GMPV (Groupement des métiers du Photovoltaïque), référent pour la Région Grand Est