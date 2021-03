L’hydrogÃ¨ne vert en Europe par Wolfgang Palz, pionnier du solaire europÃ©en

1. Introduction: premier intérêt pour l’hydrogène vert depuis 1975

L’Union européenne (UE) a lancé en 1975 un nouveau programme de R&D sur l’énergie non nucléaire. L’un de ses composants était l’hydrogène. Le programme a été décidé par le Conseil des ministres de l’UE et le Parlement européen. Le premier programme de 4 ans était associé à un budget d’environ 100 millions d’euros, ou ECU, comme on appelait l’euro à l’époque. Il a été suivi de plusieurs autres, chacun d’une durée de 4 ans.

La Commission européenne était chargée de la mise en œuvre du programme. Après des appels à propositions, des contrats de partage des coûts ont été conclus avec des établissements de recherche et l’industrie de toute l’Europe par la Commission européenne. Une administration d’un « programme lean » a été mise en place à Bruxelles; il était associé aux comités consultatifs des gouvernements des pays membres de l’UE et aux groupes des meilleurs spécialistes disponibles en Europe.

Le solaire indissociable de l’hydrogène

Le volet hydrogène du programme Énergie non nucléaire comportait les 3 volets

• Production d’hydrogène électrolytique

• Stockage et transport d’hydrogène

• Production d’hydrogène thermochimique

Le responsable du programme était mon collègue G. Imarisio. Les résultats ont été publiés dans des revues et des livres spécialisés.

Un autre élément de ce programme d’énergie non nucléaire était «l’énergie solaire». Il comprenait comme priorité absolue le photovoltaïque, puis le chauffage et le refroidissement solaires, l’énergie éolienne, toutes sortes de biomasse et de déchets organiques, l’énergie des océans. Il a été rédigé et géré par moi-même. J’étais assis avec mon personnel à côté de celui de G. Imarisio dans le prestigieux bâtiment de l’UE «Helmut Kohl» au centre de Bruxelles.

À côté de nous à Bruxelles, il y avait notre collègue et ami J. Gretz. Il était basé en tant que fonctionnaire de l’UE au Centre commun de recherche JRC à Ispra, près du lac Majeur, en Italie. À l’origine, il avait promu «l’énergie solaire concentrée, CSP». Puis il s’est intéressé à l’hydrogène vert.

Hydrogène et hydroélectricité

Conscient que le PV et l’énergie éolienne n’étaient pas encore mûrs pour une mise en œuvre à grande échelle à l’époque, il a promu l’hydrogène vert issu de l’hydroélectricité. Il a imaginé et fait la promotion du «projet pilote hydro-hydrogène Euro-Québec de 100 MW» publié en 1990. La province de Québec au Canada disposant de vastes ressources en eau, J.Gretz a proposé de produire de l’hydrogène à partir de l’hydroélectricité au Canada et de l’expédier par camions-citernes vers l’Europe. Sa ville natale de Hambourg a accepté de coopérer et lui a offert une place dans le port de la ville, l’un des plus grands d’Europe. Le projet était trop ambitieux pour être mis en œuvre rapidement; J.Gretz est décédé en 2012 et il a perdu son initiateur principal.

Mais l’idée n’a pas été vaine. Dans le cadre du nouvel intérêt mondial pour l’hydrogène vert, la ville de Hambourg prévoit désormais en 2021 une centrale d’électrolyse de 100 MW à partir de l’énergie éolienne; elle a signé à cet effet une lettre d’intention avec Shell, Vattenfall et Misubishi. En lieu et place d’une toute nouvelle centrale à charbon, la ville souhaite construire une centrale pour alimenter un nouveau gazoduc nord-allemand d’hydrogène.

De l’autre côté de l’Atlantique, Hydro Québec construit maintenant une usine d’électrolyse de 88 MW à partir de Water power qui sera prête d’ici la fin de l’année 2023. L’industrie en charge est Thyssen-Krupp et Uhde Chlorine Engineers.

Enfin, il convient de mentionner que l’intérêt du monde pour l’hydrogène vert a trouvé une voix commune depuis 1976, un an après le premier programme de l’UE sur l’hydrogène, dans la publication du «Journal international de l’énergie hydrogène» avec 6 numéros par an. Un congrès annuel sur l’hydrogène est également organisé. Le premier a eu lieu en 1976 à Miami Beach.

2. L’hydrogène vert nouvellement à l’ordre du jour aujourd’hui

Le changement climatique est une préoccupation majeure de la société moderne. L’arrêter ou du moins l’atténuer est l’objectif tel qu’articulé pour le monde depuis les «Accords de Paris» adopté en 2015.

Le changement climatique ayant son origine dans la teneur toujours croissante en gaz à effet de serre (GES) et en particulier en CO2 dans l’air qui captent l’irradiation solaire entrante, la voie à suivre est de réduire ces émissions de GES. En pratique, cela signifie réduire, voire arrêter la formation de CO2 par la combustion de ressources en carbone telles que le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Et arrêtez l’utilisation du nucléaire qui est aussi une énergie fossile.

Il n’y a pas beaucoup de moyens pour y parvenir, il n’y en a qu’un: satisfaire l’ensemble de notre demande énergétique par des Energies Renouvelables (ER), exemptes d’émissions nettes de CO2. Le défi est d’associer les nouveaux et leurs technologies, solaire, éolien, bio-carburants, et quelques autres avec l’hydro et la biomasse classiques.

Photovoltaïque et éolien en tête des marchés mondiaux

Ce n’est que très récemment, depuis l’an 2000, lorsque leur développement a pris une envolée fulgurante, le photovoltaïque, l’électricité solaire et l’énergie éolienne ont atteint des parts importantes sur les marchés mondiaux de l’énergie. Ceux-ci sont même en tête des marchés mondiaux de l’électricité d’aujourd’hui, comme nous le verrons dans un chapitre ultérieur. Mais en plus de l’électricité renouvelable, il y a la demande mondiale de combustibles renouvelables. Aujourd’hui, 80% de la demande énergétique mondiale est toujours satisfaite par les combustibles fossiles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon.

Et le carburant propre pour les remplacer est l’hydrogène vert (GH). Il en faudra d’énormes quantités.

L’hydrogène vert est produit à partir de l’eau par électrolyse au moyen de l’électricité renouvelable. Nous avons vu dans l’introduction qu’il y avait un intérêt de longue date pour GH, mais les marchés n’ont pas décollé. L’économie n’avait pas encore raison.

La raison du changement actuel est le fait que les décideurs politiques et industriels ont pris conscience que le tableau des coûts de l’ingrédient principal de l’hydrogène vert, l’électricité renouvelable, le solaire PV et l’énergie éolienne, a changé: vers l’année 2020, il est devenu clair pour toutes les parties prenantes qu’il existe de nouvelles opportunités pour la GH. Et comme nous le verrons, une révolution politique et industrielle a commencé.

3. Les marchés de l’hydrogène d’aujourd’hui

À environ 70 millions de tonnes par an, l’hydrogène ne pèse pas beaucoup sur les marchés mondiaux de l’énergie d’aujourd’hui. L’UE a consommé 10 millions de tonnes en 2020. Et la quasi-totalité était d’origine fossile, produite par «reformage à la vapeur» du gaz naturel ou en tant que sous-produit de la production de chlore. Il est associé à la génération de 13 tonnes de CO2 pour chaque tonne d’hydrogène produite. Cet hydrogène est appelé «hydrogène gris»; contrairement à «l’hydrogène vert», il n’est pas du tout renouvelable et durable. Sur un total de 70 millions de tonnes, 1 million seulement est destiné au marché de l’énergie, le reste sert de matière première industrielle: pour la production d’engrais via l’ammoniac, pour les raffineries de pétrole, le ciment, la céramique, l’industrie du verre, pour les produits pharmaceutiques, etc. L’Allemagne exploite déjà un pipeline d’hydrogène de 240 km.

L’un des plus grands fabricants mondiaux d’hydrogène gris est la société germano-américaine Linde. Sa principale usine de production se trouve à Leuna en Allemagne. En 2020, Linde a généré un CA de 2 milliards de dollars avec de l’hydrogène.

4. Le défi de la mise à l’échelle du développement de l’hydrogène vert sur les marchés de l’énergie

Nous avons vu que le marché global de l’hydrogène est aujourd’hui très restreint. Et la consommation mondiale de l’hydrogène n’en est qu’une infime partie, moins d’un million de tonnes en 2020. Elle est associée à l’activité de voiture électrique à hydrogène, aujourd’hui essentiellement japonaise. Le Japon a 40 000 voitures à hydrogène sur ses routes. Les constructeurs automobiles Toyota, Honda au Japon et Hyundai en Corée du Sud en commercialisent 10 000 par an. Le plus grand électrolyseur d’aujourd’hui pour la production d’hydrogène vert se situe au Japon; il a une entrée de 100 MW. La technologie qui entre également en jeu avec les voitures électriques à hydrogène est la pile à combustible. Au lieu de moteurs à pistons, les voitures à hydrogène sont entraînées par l’électricité produite dans des piles à combustible à partir d’hydrogène.

En Europe, l’Allemagne possède le plus grand parc de voitures à hydrogène sur les routes. Une performance à relativiser avec moins d’un millier de véhicules. Mais le nombre de stations-service d’hydrogène, une centaine début 2021, y augmente régulièrement le long des routes et autoroutes.

Les marchés des voitures à hydrogène aux États-Unis et en Chine ne sont pas mieux lotis qu’en Allemagne: l’Allemagne avait moins d’un millier de voitures à hydrogène vendues en 2020, tout comme les États-Unis; La Chine comptait quelque 3000 camions et bus à hydrogène en service cette année-là.

Par conséquent, les marchés d’hydrogène vert se trouvent aujourd’hui à un stade très précoce. Mais cela va changer. La Commission européenne a annoncé en juillet 2020 que l’hydrogène vert devrait fournir 12 à 14% du mix énergétique européen d’ici 2050, dans 29 ans à peine. Déjà pour 2024, la Commission projette un million de tonnes de GH produites par électrolyse à partir de 6 GW d’électricité renouvelable.

En Allemagne, on a estimé que pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux du pays d’ici 2050, 80 GW d’énergie supplémentaire pour produire de la GH par électrolyse sont nécessaires. L’énergie correspondante est le triple de l’électricité renouvelable de l’Allemagne actuelle, la plus élevée d’Europe. Aujourd’hui, la moitié des ménages allemands sont raccordés à des gazoducs pour se chauffer. Un objectif prioritaire pour la nouvelle mise en œuvre d’hydrogène vert est d’entrer sur ce marché. Et les marchés des transports aussi: à côté du marché automobile évoqué plus haut, le marché des carburants pour camions, bus, bateaux, trains ou avions.

Tout cela est également pertinent au niveau mondial, où l’hydrogène devrait pénétrer les marchés occupés aujourd’hui par le gaz naturel et le pétrole. Et finalement, il faut s’attaquer au charbon. Les centrales au charbon sont sur le point de perdre la position dominante qu’elles détenaient auparavant sur le marché. Mais la position du charbon sur le marché reste importante également dans d’autres secteurs industriels, comme la production d’acier. Par exemple, en Allemagne, le charbon est aujourd’hui responsable de 30% de toute la production de CO2 là-bas.

Incitations publiques pour enclencher une production de masse

L’hydrogène n’est pas compétitif aujourd’hui. Les technologies clés impliquées dans sa production et son utilisation, l’électrolyse et les piles à combustible, sont bien connues. Ce qui manque, c’est la production de masse pour réduire les coûts – et sans marché aujourd’hui, il n’y en a pas. Le cercle vicieux est le même qu’aux débuts du photovoltaïque: pas de marché sans coût suffisamment bas grâce à la production de masse et pas de production de masse sans marché. Le revirement passe par des incitations politiques. Dans un chapitre suivant, nous verrons qu’ils sont en route maintenant.

L’hydrogène gris est déjà produit à une échelle raisonnable aujourd’hui, comme nous l’avons vu. Il revient à environ 1,5 € / kg. L’hydrogène vert est presque 4 fois plus cher actuellement à environ 5,50 € / kg. Le spécialiste norvégien de l’hydrogène, Nel ASA, a annoncé qu’il pourrait déjà atteindre le niveau de coût de 1,5 $ / kg d’ici 2025 en supposant un coût des intrants EnR de 2 cents le kWh. Nel disposera encore en 2021 d’un grand électrolyseur pour une entrée de 500 MW RE fonctionnant en Norvège. Nel a annoncé avoir vendu jusqu’à présent 110 stations-service d’hydrogène pour les bus, les trains et les ferries dans de nombreux pays. De nombreuses institutions ont également analysé les perspectives de coût de l’hydrogène vert. Le «Conseil de l’hydrogène» a constaté que le coût compétitif impliquerait un marché de masse de plus de 500 millions de tonnes avec un apport de 70 GW d’énergie renouvelable.

Un facteur de compétitivité sur le marché de l’hydrogène vert est le prix imposé au CO2 associé à l’utilisation de combustibles fossiles. L’Europe commence à peine à taxer la production de CO2, et ce, à une échelle modeste. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à ce que l’hydrogène vert finisse par devenir compétitive en termes de coûts dans un avenir prévisible.

5. Pénétration de l’énergie renouvelable obtenue sur les marchés depuis l’an 2000

En 2018 a été publié mon livre «LE TRIOMPHE DU SOLEIL, L’énergie du nouveau siècle». Il rapporte en détail comment les EnR ont récemment conquis les marchés mondiaux de l’énergie. Le cas le plus spectaculaire était le photovoltaïque solaire. Le photovoltaïque a commencé exactement en l’an 2000 avec le nouveau millénaire sa croissance à couper le souffle. Il est passé d’un volume de marché nul à l’introduction sur le marché la plus rapide de toute nouvelle énergie en 2020; du coût le plus élevé au début au plus bas aujourd’hui.

Le marché de l’EnR depuis 2017/18 jusqu’à présent était bien prédit dans mon livre : une croissance continue extraordinaire qu’aucun Donald Trump ou COVID-19 n’a affectée. D’après les statistiques de l’AIE à Paris, 90% de toutes les nouvelles augmentations de capacité électrique en 2020 dans le monde étaient des EnR; pour 50% il s’agissait de photovoltaïque.

27% de la consommation mondiale d’électricité en 2020 était de type EnR; et encore plus à prévoir pour l’avenir. Toujours en suivant l’AIE, les capacités d’énergie photovoltaïque et éolienne devanceront d’ici 2024 chacun des principaux fournisseurs mondiaux d’électricité d’aujourd’hui, c’est-à-dire le charbon, le gaz naturel et même l’hydroélectricité.

En 2020, le monde a ajouté 130 GW de puissance photovoltaïque, pour un total de 760 GW. La Chine est arrivée en première position, suivie de l’UE, des États-Unis, de l’Inde, du Japon, du Vietnam et de bien d’autres. L’énergie éolienne mondiale atteint aujourd’hui 775 GW. Quelque 90 GW d’énergie éolienne ont été ajoutés en 2020, la Chine d’abord avec 45 GW (le chiffre représente la puissance nouvellement construite et connectée au réseau là-bas; c’est 72 GW en comptant également ceux construits l’année précédente et connectés uniquement en 2020), les États-Unis deuxième avec 26 GW et l’UE-27 troisième à 10,5 GW + 4,2 GW pour le Royaume-Uni, et quelques GW supplémentaires pour la Norvège, l’Inde, le Brésil, etc. La Chine est le champion du monde de l’énergie propre avec 530 GW de PV et Énergie éolienne installée, 1/3 du total mondial. Les coûts sur les meilleurs sites sont descendus à un peu plus de 1 cent / kWh pour le PV et 2 cents / kWh pour l’électricité éolienne. En Europe centrale qui a des sites moins favorables, ils se situaient à environ 5 cents / kWh.

Le boom du photovoltaïque devient évident

Eurostat, l’Office statistique de l’UE, a publié les dernières données officielles pour l’UE en janvier 2021; ils sont pour 2019. Il a annoncé que les énergies renouvelables, et en particulier le photovoltaïque, étaient les énergies à la croissance la plus rapide en Europe. Dans l’UE-27, les 27 pays membres sans le Royaume-Uni après le Brexit, les EnR représentaient en moyenne près de 20% de la consommation finale brute d’énergie en 2019: la Suède occupait la part la plus élevée, suivie de la Finlande; France et Allemagne, respectivement à 17,2% et 17,4%, venait loin derrière. 22% de la demande énergétique globale de l’UE pour le chauffage et le refroidissement ont été satisfaits par les énergies renouvelables, dont 8,7% pour les transports.

Pour notre rapport actuel sur l’hydrogène vert, c’est l’électricité renouvelable qui nous intéresse: sa part dans la production totale d’électricité était de 34% (l’estimation est qu’elle est passée à 36% en 2020). De la génération renouvelable globale 35% provenaient respectivement de l’hydroélectricité et de l’éolien. L’électricité issue de la biomasse solide était de 8%. La production d’électricité solaire photovoltaïque s’est élevée à 13%, soit moins de la moitié de celle de l’énergie éolienne, mais elle a connu la croissance la plus rapide: le boom du photovoltaïque devient évident en comparant les chiffres de capacité totale du photovoltaïque et de l’énergie éolienne qui sont plus proches que les chiffres de la production. Un kW de PV génère généralement moins d’électricité qu’un kW d’énergie éolienne. 40% de moins en moyenne dans l’UE.

6. Stratégies de l’UE et des pays pour l’hydrogène vert

Début 2020, un «Green Deal» a été décidé par l’UE, le Conseil et le Parlement européen sur proposition de la Commission européenne. L’objectif est de rendre l’Europe exempte d’émissions nettes de GES d’ici 2050. D’ici à 2030, les émissions devraient baisser de 55% par rapport à 1990. Le Green Deal comprend une liste complète d’actions et de budgets.

En guise de suivi, la Commission a présenté à la mi-juillet 2020 sa stratégie visant à faire de l’hydrogène vert une énergie propre importante pour la décarbonisation du continent. Comme mentionné précédemment, le plan est d’avoir d’ici 2050 de l’hydrogène pour 12 à 14% du mix énergétique de l’UE. L’hydrogène est censé être dérivé de l’électricité renouvelable telle que l’énergie éolienne et photovoltaïque. D’ici 2030, 10 millions de tonnes d’hydrogène vert dérivées de 40 GW d’EnR devraient devenir nouvellement disponibles.

Sous la présidence allemande du Conseil de l’UE a été publié un «Manifeste» sur les technologies et systèmes européens de l’hydrogène. Il a été adopté et signé par 23 pays membres de l’UE le 17 décembre 2020. Il est intéressant de noter que 5 pays, l’Autriche, le Danemark, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne ont émis le lendemain un avertissement indiquant que l’initiative ne doit pas être utilisée comme une porte dérobée pour supporter l’hydrogène des gaz nucléaires ou décarbonés. Il est bien connu que, par exemple, la France pense dans ce sens.

En juillet 2020, la Commission européenne a lancé l ‘«Alliance européenne pour l’hydrogène propre». Une déclaration a été publiée, signée par tous les participants, soutenant l’objectif de développer l’hydrogène à partir de 40 GW d’EnR d’ici 2030. La Commission européenne a annoncé l’organisation d’un forum sur l’hydrogène dans le cadre de celui-ci chaque année. Un nombre impressionnant d’acteurs ont déjà rejoint cette initiative: plus d’un millier d’entreprises, associations, ministères et pouvoirs publics, institutions financières, instituts de recherche. L’Alliance est ouverte à tous.

De nombreuses stratégies nationales sur l’hydrogène vert ont également été publiées depuis 2020. L’Allemagne dispose désormais d’une stratégie nationale pour l’hydrogène. Dans son plan de relance de juin 2020 pour lutter contre la crise économique due à la Covid-19, 9 milliards d’euros ont été réservés au développement de l’hydrogène vert; dont 2 milliards d’euros pour des projets de coopération internationale. Son ministère de la Recherche soutient un plan d’action Power-to-Gas, le développement de piles à combustible, l’industrie de l’acier propre, etc. Le gouvernement a décidé d’un plan de GH pour la production d’acier.

L’Italie a maintenant une stratégie nationale d’hydrogène vert. L’objectif est d’engager 10 milliards d’euros d’ici 2030 et de construire une capacité d’électrolyse de 5 GW. L’hydrogène vert devrait répondre à 20% de la demande énergétique d’ici 2050.

La France a l’intention d’engager 7,2 milliards d’euros pour l’hydrogène propre, également d’origine nucléaire. À l’heure actuelle, pratiquement chaque pays européen dispose d’une stratégie nationale sur l’hydrogène; pour n’en nommer que quelques-uns, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, les Pays-Bas, la Norvège.

7. Industrie bien établie avec un nouvel intérêt pour l’hydrogène vert : initiatives et projets

Un nombre incroyable de nouveaux projets sur l’hydrogène vert ont été lancés en 2020. L’Europe veut aller de l’avant rapidement pour avoir un impact sur la tâche urgente de la lutte contre le changement climatique et la nécessaire révolution énergétique. Cet article va mentionner dans ce qui suit quelques-uns des ourlets:

Dans le cadre du budget d’appui de 9 milliards d’euros mentionné précédemment, appelé IPCEI, Projet important d’intérêt européen commun, l’Allemagne a lancé 3 grands projets avec plus d’une centaine de grandes entreprises,

• Le plus important est H2GIGA sur la production en série d’électrolyseurs. Avec 112 partenaires, Dechema, Thyssen-Krupp, Siemens Energy, Linde-ITM Power, MAN / HTEC, Sunfire, Schaeffler, Evonic, Shell

• TRANSHYDE est sur les technologies de transport de GH, liquide ou lié à l’ammoniac. Elle compte 89 partenaires, PWE Renewables, l’Institut Max-Planck

• H2MARE sur la production de GH à partir de l’énergie éolienne en mer. Avec RWE, Siemens Energy, Salzgitter

•H2MOBILITY également en Allemagne avec Shell et Linde

•L’hydrogène vert pour les aciéries de Duisburg avec Thyssen-Krupp et EWE. Autres initiatives avec Arcelor Mittal à Brême. Et encore d’autres avec Salzgitter, Flachstahl

•NortH2 à Groningen Seaport, NL, avec Gasunie, Equinor, RWE et Shell: pour 4 GW de l’énergie éolienne en 2030, un centre de GH en Europe du Nord-Ouest. Hub GH dans le port de Rotterdam, Shell, ENCO de Wind off-shore. À Vlissingen, également aux Pays-Bas depuis Wind off-shore GH d’ici 2030 pour plus d’un milliard d’euros d’investissement

•H2FUTURE à Linz Autriche, GH du PV et Hydro du service public Verbund

Projet GreenHydrogen @ BlueDanube, Hydro de Verbund et importation d’électricité RE d’Europe du Sud-Est. Electrolyse à haute température pour la production de GH pour la décarbonisation des raffineries. Avec Bosch pour les piles à combustible stationnaires. GH pour les navires

•À Lingen, en Allemagne, BP avec le danois Oersted, GH de l’énergie éolienne off-shore

•Linde et Daimler pour la GH liquide pour camions

•Airbus pour l’avion à hydrogène

•En Italie ENEL Green Power, SNAM, ENI GH pour les raffineries

•Soutenu par l’Allemagne, en Arabie Saoudite sur la Mer Rouge pour l’ammoniac vert par électrolyse à partir de 4 GW de PV et éolien

•Également soutenu par l’Allemagne, au Chili, Power-to-Gas, avec utilisation de CO2 également; avec Siemens Energy, Porsche, etc.

•En France, Air Liquide, Engie, Michelin, Total se sont engagés pour l’hydrogène vert

•Le cas le plus significatif est le cas du français Engie, avec les 100 GW qu’il possède, un opérateur de services publics majeur en Europe. Engie a de nouveau confirmé son intérêt pour la biomasse et l’hydrogène vert tout en annonçant en février 2021 d’abandonner d’ici 2025 toutes les centrales au charbon qu’il exploite encore en Europe et de laisser tomber toute la capacité nucléaire en Belgique, faisant ainsi du pays, ancien pionnier européen de l’atomique, un territoire dépourvu d’énergie nucléaire.

8. Perspectives

Rendez l’Europe et le monde verts à nouveau!

Une révolution de l’énergie verte a commencé exactement avec l’an 2000. Elle a fait passer l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque d’une position désespérée et marginale, véritables nains industriels hors de prix, à des fournisseurs d’énergie dominants dans le monde d’aujourd’hui; ils sont désormais reconnus dans tous les domaines non seulement pour être propres et sûrs, mais en particulier pour être les moins chers du marché.

Et 20 ans plus tard, en 2020, en tant que deuxième étape d’une fusée propre dans le futur, au sommet d’un monde d’énergie verte, est venu le tour de l’hydrogène vert en vue d’une base plus large d’un carburant vert durable à côté des biocarburants.

L’énergie verte est aujourd’hui si bien ancrée sur les marchés mondiaux que la tâche de les conquérir est devenue une routine. Étant donné que le marché des carburants est beaucoup plus vaste que le marché de l’électricité – et qu’il est le marché dominant pour les années à venir – il reste encore un défi considérable pour rendre notre continent exempt d’émissions de CO2 d’ici le milieu du siècle. Et ce n’est pas encore gagné.