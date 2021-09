Vendanges : le premier vin agrivoltaÃ¯que au monde est en cours de rÃ©colte Ã  Tresserre dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales

À l’heure les vendanges battent leur plein dans le Roussillon, une première mondiale se déroule actuellement à Tresserre (Pyrénées-Orientales) : les vendanges s’effectuent sur des vignes ayant poussé sous un dispositif agrivoltaïque. Installé en 2018 par Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique, ce démonstrateur permet aux cultures d’être protégées des aléas climatiques. Cette première vendange mondiale d’un vin agrivoltaïque confirme toutes les promesses tenues par cette technologie française pour l’adaptation de la viticulture face aux changements climatiques. Dégustation !

Lorsqu’en 2018, Sun’Agri fait la rencontre de Pierre Escudié, viticulteur du domaine de Nidolères, le constat est sans appel : les agriculteurs comme lui sont les premiers à souffrir des effets du changement climatique. Concernant la viticulture, les aléas météorologiques affectent non seulement les rendements mais altèrent également la qualité du vin, moins bonne du fait de la hausse des températures. Mettre à la disposition des agriculteurs des solutions d’adaptation au changement climatique est donc primordial. Un constat plus que jamais d’actualité.

Un pilotage à partir d’algorithmes

C’est sur ce domaine, plus précisément sur 4,5 ha de vignes que Sun’Agri a ainsi décidé de lancer le premier démonstrateur agrivoltaïque mondial après 10 années de R&D. Le principe de cette solution : les cultures sont mises à l’abri des aléas météorologiques grâce à des persiennes solaires mobiles placées au-dessus des plantes et à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. Ces persiennes solaires sont au service des cultures : pilotées à partir d’algorithmes conçus sur mesure selon les besoins de la plante, elles s’inclinent en fonction des nécessités d’ensoleillement ou d’ombrage. Pour les vignes de Nidolères, Pierre Escudié a choisi d’expérimenter la technologie de Sun’Agri sur les variétés marselan, grenache gris et chardonnay.

Pour une agriculture résiliente

3 ans après la mise en service, l’heure du bilan est enfin venue. Pierre Escudié a entamé les vendanges de la parcelle sous ombrières photovoltaïques et pourra bientôt se targuer d’être le producteur du premier vin agrivoltaïque au monde. Au-delà des bienfaits de l’agrivoltaïsme dynamique sur les cultures (réduction du stress hydrique, augmentation du rendement), il est également question de rendre au vin une qualité affectée par l’augmentation des températures, qui donne généralement un raisin trop chargé en sucre ou mûr de manière trop précoce. « La mise en bouteille du premier vin issu de l’agrivoltaïsme est un véritable aboutissement de notre engagement en faveur d’une agriculture résiliente. Au-delà de la première mondiale, cette étape est aussi la preuve des bienfaits de notre solution en faveur de l’adaptation de l’agriculture face aux changements climatiques. Nous avons à cœur de rendre cette technologie accessible à tous les agriculteurs touchés par ces aléas. », déclare Antoine Nogier, Président de Sun’Agri.