Enerplan/UniversitÃ© : Transitionner plus juste grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©nergie solaire, avec de nouvelles solidaritÃ©s locales Ã  tisser

L’Université de l’autoconsommation photovoltaïque d’ENERPLAN aura lieu à Paris les 21 & 22 septembre, deux jours qui seront riches de contenus. Pour celles & ceux qui veulent imaginer les possibles de l’autoconsommation PV à 2, 5 ou 10 ans avec les transformations sociétales induites, comme pour les faiseurs qui ont l’esprit et les mains dans les contraintes pour faire sortir des projets, l’#UAPV21 devrait répondre à leurs attentes. « Souhaitons que cet évènement solaire de la rentrée 2021 soit fécond de multiples transitions locales au profit de tous, y compris pour les familles précarisées » confie Richard Loyen délégué général d’Enerplan !

Une des tables rondes en plénière du 21 septembre de l’Université de l’autoconsommation PV, sera consacrée aux nouvelles solidarités en circuit court de l’électricité solaire, qui deviennent plus accessibles avec le nouveau cadre réglementaire français. Y seront partagés des retours d’expérience et des projets pour lutter contre la précarité énergétique, grâce aux consom’acteurs. « Ce qui se dessine n’est pas un « communautarisme d’égoïstes » qui se soustrairaient à la solidarité nationale verticale. Au contraire, ce sont des communautés locales bienveillantes pour les plus fragiles, qui réinventent la fraternité dans le partage d’électricité verte locale, avec le solaire pour retisser du lien social » précise Richard Loyen.

« Faire communauté solidairement » grâce au solaire

Inventer de nouvelles solidarités locales avec l’autoconsommation PV va devenir plus aisé, partout en France. Les nouveaux autoconsommateurs individuels vont pouvoir facilement rejoindre une opération d’autoconsommation collective, pour constituer une communauté d’énergie citoyenne & solidaire à l’échelle locale. Pouvoir donner son surplus de production d’électricité solaire par rapport à ses besoins pour « faire communauté solidairement » grâce au solaire, va changer la donne pour lutter contre la précarité énergétique. Surtout que les moyens et gros consommateurs d’électricité alimentés en haute tension HTA – lycées, collèges, PMI, commerces de distribution, … – vont pouvoir entrer dans ces opérations d’autoconsommation collective vertueuse. « Plusieurs industriels ont déjà témoigné de leur souhait de donner gracieusement leur surplus de production d’électricité solaire le week-end, dès que cela sera possible, pour les foyers précaires de leur ville d’implantation » poursuit le délégué général.

Sol Solidaire pour les bailleurs sociaux

Ce n’est pas encore « un cadre idéal » pour tisser de nouvelles solidarités solaires locales. L’électricité solaire partagée est en principe taxée (TICFE, TCFE), alors que celle consommée à titre individuel ne l’est pas. « Il faudra sans nul doute revenir sur cette inégalité fiscale qui discrimine ceux qui n’habitent pas en maison individuelle. Dans l’attente, on pourra mobiliser l’aide publique via l’appel d’offres dédié à l’autoconsommation qui s’ouvre à l’autoconsommation collective, pour trouver un équilibre économique » analyse Richard Loyen. Les bailleurs sociaux peuvent également profiter de l’appel à projets Sol Solidaire, qui permet de bénéficier de subventions privées mobilisées par le secteur.

Focus exclusif sur les nouveaux dispositifs de soutien

Aux faiseurs de la transition énergétique solaire, la matinée du 22 septembre est à ne pas manquer (accès gratuit en ligne). Le focus exclusif sur les nouveaux dispositifs de soutien, où le très attendu nouvel arrêté tarifaire #S21, ainsi que le cahier des charges de l’AO seront décryptés par des expert-e-s. Cela pour vous permettre d’appréhender au mieux le nouveau cadre du marché des prochaines années. Un nouveau cadre, plus favorable, se met en place. « Si le chemin à parcourir pour bénéficier d’un dispositif réellement vertueux & équitable sera toujours trop long, les nouvelles dispositions permettent déjà d’agir immédiatement pour transitionner plus juste dès à présent. Je sais les collectivités et les entreprises de la filière solaire, mobilisées à cette fin » conclut Richard Loyen.

Participez en présentiel à Paris, ou en distanciel gratuitement.

www.universite-autoconsopv.fr/