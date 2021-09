Le Lotus Noir dâ€™Armor, un ornement solaire en PV organique pour vÃªtements connectÃ©s et durables

Art by Physicist, start-up de la Silicon Valley spécialisée dans la mode high-tech durable, conçoit et imagine des vêtements connectés permettant de charger des appareils électroniques en situation de mobilité. Alimentés en énergie grâce au film photovoltaïque organique (OPV) ASCA ® d’ARMOR solar power films, ces articles de mode font partie de la nouvelle collection d’Art by Physicist intégrant art et technologie, lancée sur Kickstarter en juin 2021.

Art by Physicist, start-up de la Silicon Valley spécialisée dans la mode high-tech durable, imagine et conçoit une veste et une robe connectées permettant de charger des appareils électroniques en situation de mobilité (jusqu’à 5V). Flexible et conçu en forme de lotus, le film photovoltaïque organique ASCA ® d’ARMOR solar power films permet d’alimenter en énergie les vêtements. Les vestes et les robes seront fabriquées et expédiées en octobre 2021 (les vêtements sont disponibles à la commande sur Art by Physicist.com).

Des vêtements connectés et alimentés grâce à l’énergie solaire

« Lorsque j’ai conçu la veste Lotus et la robe Guilin, je savais déjà quelles technologies je souhaitais intégrer. J’ai découvert le film OPV ASCA ® en forme de lotus, et j’ai trouvé qu’il correspondait parfaitement à mes designs inspirés par la nature. L’équipe ASCA ® m’a tout d’abord présenté un prototype de robe intégrant le module OPV afin d’établir ensuite les solutions de connexion les plus adaptées à mes besoins. Notre collaboration s’est déroulée de manière très naturelle » explique le Dr Kitty Yeung, fondatrice d’Art by Physicist. « Grâce à notre savoir-faire en matière d’intégration et aux propriétés du film ASCA ® - souplesse, légèreté, flexibilité, semi-transparence – cette solution est parfaitement adaptée aux applications textiles nécessitant une intégration design et esthétique. L’OPV en forme de lotus est un excellent exemple de ce que le film ASCA ® peut offrir à l’industrie du design » commente Mathilde Berger, Chef de Projet chez ARMOR solar power films.

Une mode durable et intelligente brodée de technologies innovantes ouvrant un nouveau champ des possibles

Engagé en faveur de l’environnement, Art by Physicist privilégie l’impression numérique à la demande pour ses créations, un procédé respectueux de l’environnement qui permet de limiter la surproduction textile et la consommation d’eau. 100% revalorisable et fabriqué à partir de matériaux non toxiques, le film ASCA ® se détache facilement du vêtement et se revalorise comme n’importe quel appareil électronique. « Mon inspiration pour cette collection se nourrit directement de la nature et de la science. C’est pourquoi j’ai à cœur de reverser 5 % de l’argent collecté via Kickstarter à des organisations STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) et à des organismes à but non lucratif engagés dans la protection de l’environnement » explique le Dr Kitty Yeung. La veste et la robe font partie d’une collection innovante de textiles intelligents comprenant un manteau

réversible chauffant, une robe Wifi programmable, des tissus intégrant des circuits LED personnalisables et des accessoires Bluetooth. « La prochaine étape pour ma marque sera d’aller encore plus loin dans la production à la demande en permettant la personnalisation. Je souhaite que mes clients soient en mesure d’ajouter la technologie souhaitée sur le vêtement de leur choix », explique le Dr Kitty Yeung. « Nous sommes ravis de travailler avec Art by Physicist sur un projet qui montre les possibilités infinies de l’OPV » conclut Mathilde Berger.