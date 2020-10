VÃ©hicules Ã©lectriques : ZEPLUG et EQINOV signent un partenariat pour piloter intelligemment les bornes de recharge

Comment profiter rapidement de la formidable capacité de stockage logée dans les millions de batteries de véhicules électriques installées en France pour alimenter le réseau électrique en fonction des besoins ? C’est tout l’objet du partenariat conclu entre Zeplug, leader des installations de bornes de recharges pour les particuliers et les entreprises et EQINOV, opérateur de flexibilités de consommation électrique et porteur du projet INVESTCO lauréat du Concours de l’innovation de la Région Ile-de-France en 2018.

Grâce à ce partenariat, EQINOV pourra exploiter les données et comprendre les habitudes de consommation des clients de Zeplug, alimentés partout en France en énergie renouvelable. L’analyse de ces données devrait permettre in fine de piloter intelligemment la recharge des batteries de véhicules électriques. En effet, si la recharge est correctement pilotée, cela permet de mettre en adéquation les besoins du conducteur et ceux du système électrique en temps réel. L’utilisateur pourra bénéficier d’une recharge en électricité d’origine renouvelable, la consommer pour l’usage du véhicule ou la restituer lorsque le réseau électrique en a besoin. Chaque batterie de véhicule électrique contribuera ainsi à la sécurité d’approvisionnement de la France et participera à la transition du parc de production d’électricité conventionnel vers des moyens de production d’origine renouvelable.

« En 2030 le parc sera de 15 millions de véhicules électriques et constituera la première capacité de stockage d’électricité avec une puissance de 17 GW. Si l’objectif fixé dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de piloter les bornes de recharge de 5 millions de foyers équipés est atteint, la flexibilité des bornes correspondra à la puissance fournie par les centrales à fioul et charbon existantes aujourd’hui pour faire face aux tensions du système électrique », explique Natacha Hakwik, Directrice Associée d’EQINOV.

Pour mener ce projet, Zeplug s’appuie sur son parc de copropriétés (2 000 ont choisi Zeplug comme opérateur). De son côté, EQINOV apporte son expertise pour modéliser ces nouveaux gisements de flexibilité potentiels et concevoir un programme adapté aux besoins de RTE, le gestionnaire du Réseau de transport électrique, et ENEDIS, le gestionnaire du réseau de distribution. « En tant qu’acteur majeur de la transition énergétique du secteur de l’automobile, nous sommes heureux de participer à ce projet qui permettra à terme de piloter intelligemment la consommation électrique de nos clients tout en contribuant au bien-être collectif », indique Frédéric Renaudeau, co fondateur de Zeplug.