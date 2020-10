Recharge pour VÃ©hicules Electriques : ChargeUp Europe accueille TOTAL comme 9Ã¨me membre

ChargeUp Europe, voix de l’industrie de la recharge pour véhicules électriques en Europe, se réjouit d’annoncer son neuvième membre, le Groupe multi-énergies TOTAL. L’adhésion de TOTAL est le reflet de son engagement fort en faveur de l’électromobilité, ainsi que de son soutien aux valeurs fondatrices et aux objectifs des membres de ChargeUp Europe : offrir aux conducteurs de véhicules électriques une expérience de recharge fluide, promouvoir les investissements et créer un cadre de marché ouvert, avec le consommateur en son centre.

Un peu plus de 6 mois après le lancement de ChargeUp Europe, cette alliance créée par Allego, ChargePoint et EVBox Group compte désormais neuf membres. En poursuivant ainsi sa croissance, ChargeUp Europe va continuer à contribuer activement aux discussions au niveau européen, portant sur les initiatives et politiques publiques qui encourageront un déploiement efficace, concret et facile d’utilisation des infrastructures de recharge au sein des pays de l’UE.

« Nous sommes ravis d’être le 1er groupe multi-énergies à rejoindre l’Alliance ChargeUp Europe. » commente Pierre Clasquin, Vice-président EV Charge chez Total. « L’Union Européenne a été pionnière en termes d’objectifs de neutralité climatique. Parallèlement, Total s’est engagé à atteindre la neutralité carbone (Net Zero Emissions) en Europe en 2050 ou avant, avec la société, pour l’ensemble de sa production et des produits énergétiques utilisés par ses clients. Comme les autres acteurs de la mobilité électrique sur le continent, nous avons donc un rôle-clef à jouer. Dans ce contexte de basculement graduel vers une mobilité neutre, notre ambition est d’opérer 150 000 points de charge en Europe d’ici à 2025. Notre participation à l’Alliance ChargeUp Europe va faciliter le plaidoyer pour des politiques publiques qui encourage les investissements et favorisent l’adoption du véhicule électrique au niveau européen. »