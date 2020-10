Siemens Gamesa alimentÃ© par de l’Ã©lectricitÃ© 100% renouvelable dans le monde

Les entreprises des secteurs industriels sont responsables de plus de 12 Gt d’émissions de CO2 dans le monde. Afin de les réduire, les gouvernements et les entreprises ont intensifié leurs efforts de transition vers une économie neutre en carbone en augmentant les sources d’énergie verte, principalement les énergies renouvelables. Siemens Gamesa ouvre la voie vers cet avenir plus propre et est désormais alimentée dans le monde entier par de l’électricité provenant de sources 100 % renouvelables.

Avec une consommation annuelle d’électricité de plus de 180 000 MWh, Siemens Gamesa alimenté par 100% d’électricité verte évite d’émettre plus de 80 000 tonnes de CO2 par an, soit le double des économies réalisées l’année précédente. L’approvisionnement en électricité dans les pays où l’empreinte industrielle est forte, comme l’Espagne, le Danemark, l’Allemagne et le Royaume-Uni, est devenu entièrement renouvelable ces dernières années. Les autres sites ont suivi. Le ratio d’électricité renouvelable a augmenté régulièrement, passant de 62 % pour l’exercice 2019 à 100 % pour l’exercice 2020, récemment clôturé.

Objectif atteint avec cinq ans d’avance

“En tant qu’entreprise d’énergie renouvelable, nous contribuons à freiner le réchauffement climatique, mais nous ne nous arrêtons pas là. La réduction des émissions de CO2 est une tâche collective, et nous sommes fortement engagés à maintenir notre empreinte carbone aussi faible que possible. C’est pourquoi cette nouvelle étape est particulièrement pertinente et montre la voie vers un avenir plus vert”, déclare Gregorio Acero, responsable de la gestion de la qualité et de la santé, de la sécurité et de l’environnement au sein de l’entreprise. “Je suis fier de confirmer que nous avons atteint cet objectif avec cinq ans d’avance sur notre calendrier initial”.

Des actifs solaires et éoliens

La consommation d’électricité de Siemens Gamesa est couverte par des certificats de garantie d’origine (GO), qui garantissent que l’origine de l’électricité est issue de sources renouvelables. En outre, Siemens Gamesa possède des actifs éoliens et solaires qui ont produit plus de 390 000 MWh d’électricité hors site au cours de l’année fiscale 2020. Cela représente plus du double de la consommation propre de l’entreprise, ce qui fait de Siemens Gamesa un producteur net d’électricité renouvelable.

Une étape importante vers l’objectif zéro émissions nettes d’ici 2050

Siemens Gamesa a établi une feuille de route ambitieuse pour atteindre le zéro émissions nettes d’ici 2050, avec des objectifs climatiques vérifiés par l’initiative Science Based Target (SBTi), une première pour un fabricant d’énergie renouvelable. La première étape a été franchie fin 2019, lorsque Siemens Gamesa a atteint la neutralité carbone, permettant à l’entreprise de prendre une part active dans la quête d’un avenir plus propre. Les prochaines étapes se concentrent sur l’augmentation de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de la flotte de Siemens Gamesa.