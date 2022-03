VDN Group appelle Ã  un cadre rÃ©glementaire ambitieux sur lâ€™hydrogÃ¨ne et dÃ©voile ses ambitions futures

VDN Group participait le 15 mars aux Trophées de l’Hydrogène en tant qu’ancien lauréat. L’occasion pour le Directeur Général de ce pionnier français de la transition énergétique de dévoiler l’ambition du groupe, et de rappeler la nécessité de formaliser un cadre plus favorable à ces filières énergétiques d’avenir.

Depuis 2013, VDN Group développe des programmes d’énergie éolienne et d’énergie photovoltaïque en y associant des solutions de stockage d’électricité grâce à l’hydrogène depuis plusieurs années. Lauréate des Trophées de l’Hydrogène en 2019, l’entreprise est intervenue lors de la cérémonie de remise des prix de l’édition 2022, qui s’est tenue mardi 15 mars à l’Assemblée Nationale. Son directeur général Nicolas Ugalde-Lascorz a rappelé que “Ces Trophées, première reconnaissance de la filière de l’hydrogène par les institutions, nous a permis de crédibiliser nos projets, consolider nos équipes, et valoriser nos compétences. Et si nous portons aujourd’hui des ambitions d’une toute autre nature qu’en 2019, c’est aussi grâce aux Trophées de l’Hydrogène”.

VDN accélère son développement au service de la transition énergétique de la France

Alors que les enjeux énergétiques sont au cœur des défis géopolitiques actuels et sont cruciaux pour réaliser la transition bas carbone de la France, VDN Group souhaite prendre toute sa place en tant que développeur de projets d’énergie renouvelable. “L’hydrogène a toute sa place dans notre stratégie“, confie Nicolas Ugalde-Lascorz. “Actuellement – et pour les années à venir – nous sommes présents dans toute la France, de l’Aisne à la Corse, de Nantes au Grand Est, où nous travaillons sur un grand hub de production de plusieurs tonnes d’hydrogène chaque jour“. Ce projet, en lien avec une grande agglomération, vise à offrir une solution d’approvisionnement énergétique renouvelable et y associer des solutions de mobilité. Il bénéficiera de l’expérience accumulée par VDN à Tupigny (Aisne), où l’entreprise développe une solution de production d’énergie éolienne associée à de l’hydrogène pour le stockage.

Un cadre réglementaire pour l’hydrogène très attendu en 2022

Alors que les perspectives de déploiement massif de l’hydrogène en France sont enthousiasmantes, le directeur général de VDN appelle cependant les pouvoirs publics à poursuivre l’accompagnement de cette dynamique : “Cette révolution de l’hydrogène est formidable, mais concrétiser et faire vivre ces projets de transition est extrêmement exigeant, sur le plan technique, mais aussi sur les plan économique et environnemental. Le cadre réglementaire sera, je l’espère, prochainement éclairci, et le marché et des usages de l’hydrogène doit être encore facilité”. Également administrateur de l’association France Hydrogène, Nicolas Ugalde-Lascorz appelle de ses vœux la validation rapide de l’aide par Bruxelles et le lancement prochain d’un premier AO dès 2022, pour répondre aux enjeux de compétitivité de la filière.