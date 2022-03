Qair, acteur indÃ©pendant des EnR, affiche ses ambitions en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes

Producteur indépendant d’électricité renouvelable, le groupe français Qair est, depuis 30 ans, un acteur incontournable sur le marché de la transition énergétique. Présent sur l’ensemble de la chaine de valeur, du développement et du financement, à la construction et à l’exploitation d’actifs, Qair est reconnu en France mais aussi à l’international dans 16 pays (Europe, Amérique Latine, Afrique, Asie…). Ambitions de ce champion français !

Avec plus d’1 milliard d’Euros d’investissements et une capacité de production d’électricité renouvelable de plus de 1GW en 2022, le groupe poursuit son développement dans l’hexagone, particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le potentiel agricole et industriel est important. Grâce à sa maîtrise de différentes technologies- éolien onshore et offshore, solaire, production d’hydrogène vert, hydrolien et hydro-électricité, Qair propose une vision globale pour concevoir et mettre en œuvre des solutions adaptées à chaque territoire, et se positionne comme un acteur français référent sur les technologies innovantes liées aux énergies vertes.

Agrivoltaïsme et photovoltaïque flottant en AuRA

Qair accélère son développement en Auvergne-Rhône-Alpes, l’une des premières régions agricoles et industrielles de France. Le spécialiste ambitionne de renforcer ses activités dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en mettant notamment son savoir-faire en agrivoltaïsme (énergie photovoltaïque et agriculture). C’est dans cette optique que Qair s’est récemment associé à Sun’Agri, filiale de l’entreprise lyonnaise Sun’R offrant des services de pilotage de persiennes solaires et de suivi agronomique. « L’Auvergne-Rhône-Alpes est reconnue pour être une terre d’élevage et de culture. Par l’agrivoltaïsme, Qair entend protéger la terre, la production et les agriculteurs. Pour aller plus loin, nous réalisons des cofinancements avec les agriculteurs et les partenaires du territoire pour un accompagnement à 360 degrés afin d’inciter à la transition écologique et solidaire par le biais des énergies renouvelables » détaille Charles Lhermitte, Directeur général délégué du groupe.

Rachat de Cap Sud

Avec déjà une quinzaine de projets en région, Qair montre toute la diversité technologique de son savoir-faire en terme d’agrivoltaïsme, d’hydrogène vert mais aussi de photovoltaïsme flottant et terrestre. Elle met à disposition ses dernières innovations technologiques au service des acteurs du territoire, coopératives agricoles, collectivités locales, ou encore industriels acheteurs d’électricité verte, de manière à répondre à l’ensemble des besoins énergétiques de cet écosystème. Afin d’appuyer plus encore cette volonté de diversification et de renforcement dans la région, le groupe s’est également positionné sur le rachat à la barre de l’entreprise Cap Sud, basée à Vaulx-Milieu, et spécialiste du photovoltaïque en toiture de bâtiments agricoles.

Encadré

Chiffres clés et projets en région Auvergne-Rhône-Alpes

• 450 MW d’énergies photovoltaïques en développement actif ;

• 2 projets de production d’hydrogène vert en développement de 50 MW chacun ;

• Un premier projet d’hydro-électricité en développement dans les Alpes avec l’ambition d’autoriser 12 MW d’ici 2025 dans la région ;

• Une ambition de détenir 50 MW d’éolien en Auvergne-Rhône-Alpes avec un premier projet déjà opérationnel.