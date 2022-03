RGREEN INVEST apporte 20Mâ‚¬ Ã  Smart Energies pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du solaire sur toitures et parkings en Europe

A travers un investissement de 20M€, RGREEN INVEST acquiert une participation de 25% au capital de Smart Energies Transition (SET), la plateforme de développement, financement, construction et exploitation du groupe Smart Energies, leader français de la toiture photovoltaïque. La société de gestion française et indépendante vise ainsi à accélérer le déploiement des projets de toitures et d’ombrières solaires de Smart Energies, en France et en Europe, sur les 2 prochaines années.

Les événements des dernières semaines ont plus que jamais mis en évidence la nécessité d’une intensification du déploiement des énergies renouvelables pour non seulement mitiger les effets du changement climatique en éliminant progressivement les combustibles fossiles, mais aussi et surtout assurer au plus vite l’indépendance énergétique de l’Europe.

Une accélération colossale et immédiate de la production d’énergie solaire sur toitures

Un impératif que la Commission Européenne a souligné avec insistance dans les mesures d’urgence qu’elle a proposé mardi 8 mars pour diversifier le mix énergétique du continent, préconisant notamment une accélération colossale et immédiate de la production d’énergie solaire sur toitures. L’installation de centrales photovoltaïques sur des toitures ou des parkings apparaît en effet comme particulièrement adaptée au déploiement rapide et bien accepté d’une énergie locale bas-carbone et bon marché. A travers son fonds INFRAGREEN IV, qui investit en fonds propres et quasi-fonds propres, RGREEN INVEST a ainsi décidé d’apporter 20 M€ à SET, spécialiste du développement photovoltaïque sur toitures agricoles, industrielles et commerciales et sur parkings, et détient après l’opération près de 25% de cette plateforme, aux côtés du groupe Smart Energies et des dirigeants et salariés de SET. Les fonds apportés par RGREEN INVEST permettront à SET de financer la construction de son pipeline de projets sécurisés et sa stratégie de croissance à l’international au moins pour les deux années à venir. L’ambition de SET est d’atteindre 500 MWc de puissance installée sur plus de 1 000 sites en 2026.

« L’installation de toutes ces centrales nécessite des capitaux »

« Le potentiel de solarisation des toitures et parkings en France et en Europe est immense, mais l’installation de toutes ces centrales nécessite des capitaux », relève Vianney de l’Estang, CEO de Smart Energies. « C’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir au capital de Smart Energies Transition RGREEN INVEST, qui a déjà démontré à de nombreuses reprises sa capacité à accompagner les développeurs ENR en forte croissance. Nous avons été convaincus que cette collaboration accélérera la transition dont notre souveraineté énergétique et notre avenir dépendent », précise-il. Smart Energies, qui détient une capacité consolidée de plus de 100 MWc de projets solaires en exploitation, a créé en 2018 la plateforme Smart Energies Transition, avec la conviction forte que le solaire sur zones anthropisées va être l’un des principaux moteurs de la transition énergétique, et avec l’objectif de faire de SET un producteur indépendant leader du solaire photovoltaïque en toiture en Europe.

Pour un déploiement opérationnel efficace à grande échelle des toitures solaires

Avec ses 50 collaborateurs, dont beaucoup ont acquis une connaissance fine du segment toitures ces dernières années, SET dispose d’une structure extrêmement agile dotée de processus rationalisés, conçus pour s’adapter aux singularités du développement des systèmes solaires sur toiture et à la complexité de leur mise en œuvre, garantissant un déploiement opérationnel efficace à grande échelle. « Il y a des millions de m² de toitures et de parkings à solariser en Europe, pour produire une énergie propre, locale, à un coût compétitif et non consommatrice de foncier alors que l’espace vient à manquer sur le continent », explique Vianney de l’Estang. « En 4 ans, Smart Energies Transition a démontré sa capacité à développer, financer et construire plusieurs centaines de centrales et à mettre en place une organisation à même de gérer la granularité des projets en toiture, dont la puissance moyenne reste limitée (300 kWc). » En Europe, de nombreux pays affichent des objectifs ambitieux en matière de déploiement du solaire en toiture, et mettent en place des dispositifs de soutien appropriés. En France par exemple, l’arrêté tarifaire « S21 » publié en octobre 2021 permet désormais de bénéficier d’un guichet ouvert et de ne plus avoir à passer par les appels d’offre de la CRE jusqu’à une puissance de 500 kWc (contre 100 kWc auparavant).

Exploiter l’énergie solaire le plus largement possible sans consommer de foncier naturel

« La décarbonisation du secteur énergétique est essentielle à notre indépendance énergétique et à notre transition vers une économie à faibles émissions. Un déploiement du solaire de manière diffuse sur l’ensemble du territoire est indispensable. Les toitures photovoltaïques commerciales, industrielles ou agricoles nous permettent d’exploiter l’énergie solaire le plus largement possible sans consommer de foncier naturel, agricole ou forestier », déclare Nicolas Rochon, CEO de RGREEN INVEST. « Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie dédiée du fonds INFRAGREEN IV d’investir dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique en soutenant un pure player IPP du secteur, dans le déploiement de sa stratégie de croissance », conclut-il.