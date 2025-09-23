Vattenfall met en service le plus important parc agri-photovoltaÃ¯que d’Allemagne

Vattenfall a inaugurÃ© le nouveau parc solaire de TÃ¼tzpatz, dÃ©sormais la plus vaste installation agri-photovoltaÃ¯que dâ€™Allemagne. DÃ©ployÃ© sur 93 hectares (soit environ 126 terrains de football), ce projet associe production dâ€™Ã©nergie solaire et maintien des activitÃ©s agricoles et dâ€™Ã©levage. Dans le cadre dâ€™un partenariat stratÃ©gique via un Power Purchase Agreement (PPA), Deutsche Telekom sâ€™engage Ã valoriser lâ€™intÃ©gralitÃ© de la production du site pour les dix prochaines annÃ©es, confirmant ainsi la soliditÃ© et lâ€™ambition de cette collaboration.

Le parc agri-photovoltaÃ¯que de TÃ¼tzpatz, dans la rÃ©gion des lacs du Mecklembourg, est constituÃ© de 146 000Â panneaux solaires pour une puissance totale installÃ©e de 76 MWcÂ (soit lâ€™Ã©quivalent dâ€™environ 4 600 sites mobiles du partenaire Deutsche Telekom). Les usages agricoles prÃ©vusÂ :Â Ã©levage de volailles, cultures cÃ©rÃ©aliÃ¨resÂ ! Â« Ã€ TÃ¼tzpatz, nous intÃ©grons lâ€™agriculture et la production dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã une Ã©chelle jamais vue auparavant Â», explique Claus Wattendrup, responsable solaire chez Vattenfall. Â« Ce projet constitue un vÃ©ritable travail de pionnier. Nous voulons dÃ©montrer que lâ€™agriculture durable et la production dâ€™Ã©nergie peuvent parfaitement se complÃ©ter. Avec lâ€™installation de TÃ¼tzpatz, nous faisons passer cette jeune technologie Ã un niveau commercial.Â Â»