Un pionnier de l’énergie, Tonio Buonassisi, prendra la tête des activités Sustainable Energy du CSEM dès janvier 2026

Le CSEM (Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique) annonce la nomination du professeur Tonio Buonassisi au poste de Vice-Président Sustainable Energy, avec une prise de fonction officielle prévue le 1er janvier 2026. Expert reconnu dans les domaines du photovoltaïque et de l’innovation énergétique pilotée par l’intelligence artificielle, Tonio Buonassisi rejoindra le CSEM d’ici la fin de l’année. Il succède au professeur Christophe Ballif qui continuera à contribuer aux activités du CSEM en tant que Conseiller scientifique, après avoir dirigé la division Sustainable Energy depuis 2013.

Le professeur Tonio Buonassisi apporte au CSEM un parcours international remarquable dans l’innovation photovoltaïque, la découverte de matériaux grâce à l’IA et le développement de technologies durables. Professeur de génie mécanique au Massachusetts Institute of Technology (MIT), il est reconnu pour avoir été pionnier dans l’application de l’intelligence artificielle au développement de matériaux de nouvelle génération pour l’énergie. Ses travaux ont généré des avancées majeures dans le monde académique comme dans l’industrie, et lui ont valu des distinctions prestigieuses telles que le “Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers” (PECASE) et le “NSF CAREER” Award.

Tonio Buonassisi s’est toujours engagé à lier innovation et impact concret. Ses analyses technico-économiques ont aidé de nombreuses entreprises à orienter leurs stratégies de R&D, tandis que ses recherches sur l’intégration du photovoltaïque dans des applications émergentes – de la désalinisation hors-réseau à l’IoT – ont une portée mondiale. Il a récemment dirigé ADDEPT, une initiative du Département de l’Énergie des États-Unis visant à développer des modules tandem pérovskite-silicium durables. « L’expertise de Tonio en IA et en photovoltaïque s’appuie sur l’exceptionnel héritage laissé par Christophe Ballif, dont le leadership visionnaire a façonné l’impact mondial du CSEM. Cette transition renforce notre engagement à promouvoir une innovation durable », déclare Alexandre Pauchard, CEO du CSEM. « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe exceptionnelle du CSEM et d’innover avec nos partenaires pour un avenir plus durable, en m’appuyant sur les atouts de l’écosystème suisse en automatisation, technologies numériques et production économe en ressources », ajoute Tonio Buonassisi.

Encadré

Hommage à Christophe Ballif

Cette transition est aussi l’occasion de saluer les contributions exceptionnelles du professeur Christophe Ballif, à la tête des activités Sustainable Energy du CSEM depuis 2013. Il a fondé et établi la division photovoltaïque comme unité conjointe entre le PV-Lab de l’EPFL et le CSEM. Sous sa direction, le groupe est passé à plus de 90 ingénieur.e.s et a joué un rôle central dans l’industrialisation de technologies photovoltaïques avancées, de systèmes de stockage d’énergie et de solutions pour l’énergie numérique, en collaboration avec plus de 40 partenaires industriels. Du lancement de la ligne pilote pour cellules hétérojonction, aux records mondiaux d’efficacité des cellules tandem pérovskite-silicium, Christophe Ballif a piloté des avancées technologiques qui ont façonné le paysage solaire en Suisse et au-delà. Son leadership a permis des innovations clés telles que les modules photovoltaïques colorés, les cellules ultralégères pour avions stratosphériques, les montres connectées solaires (Tissot) et les tuiles photovoltaïques adaptées aux bâtiments historiques. Lauréat du Prix Becquerel en 2016, il est une personnalité majeure de la scène scientifique et énergétique suisse.