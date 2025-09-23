Schneider Electric accÃ©lÃ¨re la solarisation de ses sites industriels en France avec GreenYellow

Dans le cadre de son engagement Net-ZÃ©ro, Schneider Electric vise dâ€™ici 2030 Ã rÃ©duire les Ã©missions de sa chaÃ®ne de valeur de 25% et Ã Ãªtre alignÃ© sur lâ€™objectif Â«Â net-zero readyÂ Â» dans ses opÃ©rations. Pour cela, Schneider Electric dÃ©ploie un programme ambitieux dâ€™autoconsommation solaire sur ses sites industriels et tertiaires. Ce programme structurant sera menÃ© en partenariat avec GreenYellow. Une opÃ©ration dâ€™envergureÂ !

Le partenariat entre Schneider Electric et GreenYellow concernera Ã terme 24 sites en France, reprÃ©sentant une capacitÃ© installÃ©e totale de 16,9 MWc et devant permettre lâ€™Ã©vitement de 750 tonnes de CO 2 chaque annÃ©e. GreenYellow assure lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur des installations photovoltaÃ¯ques : conception, dÃ©veloppement, financement, construction et exploitation.

Un programme industriel Ã grande Ã©chelle

Ã€ ce jour, 18 sites industriels Schneider Electric sont dÃ©jÃ en service ou en cours de dÃ©ploiement sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais dâ€™une capacitÃ© installÃ©e de 13,2 MWc. Les installations se dÃ©ploient principalement sous forme dâ€™ombriÃ¨res solaire de parking, qui offrent un double bÃ©nÃ©fice :

Une production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, permettant une autonomie Ã©nergÃ©tique partielle et une baisse significative des Ã©missions carbone.

Un confort accru pour les usagers, grÃ¢ce Ã la protection contre les intempÃ©ries (pluie, neige, grÃªle) et la rÃ©duction de la chaleur dans les vÃ©hicules en Ã©tÃ©, amÃ©liorant ainsi lâ€™expÃ©rience quotidienne des employÃ©s, visiteurs et clients.

Ã€ cela sâ€™ajoutent 6 sites actuellement en phase dâ€™Ã©tude, portant le programme Ã 24 sites au total, pour une capacitÃ© installÃ©e ou en projet de prÃ¨s de 16,9 MWc. Les installations solaires in-situ couvrent entre 5 % et 30 % des besoins Ã©nergÃ©tiques annuels des sites concernÃ©s, avec un impact direct sur la rÃ©duction de leur empreinte carbone. La production annuelle globale attendue est estimÃ©e Ã 19,2 GWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de prÃ¨s de 3 200 foyers franÃ§ais. Ce programme doit permettre dâ€™Ã©viter 750 tonnes de COâ‚‚ chaque annÃ©e, contribuant ainsi de maniÃ¨re significative aux engagements climat de Schneider Electric. Â« Ce programme illustre notre volontÃ© dâ€™ancrer la transition Ã©nergÃ©tique dans le quotidien de nos opÃ©rations industrielles. Il repose sur un partenariat solide avec GreenYellow et un modÃ¨le vertueux qui nous permet de progresser rapidement vers nos objectifs Net-Zero Â» prÃ©cise Gilles Simon, Responsable du programme de dÃ©ploiement photovoltaÃ¯que Europe chez Schneider Electric.

Synergie entre production locale dâ€™Ã©nergie et mobilitÃ© bas-carbone

Le programme sâ€™appuie sur un modÃ¨le de tiers-investissement, dans lequel GreenYellow finance Ã 100 % les installations, permettant Ã Schneider Electric de conserver son capital pour dâ€™autres investissements stratÃ©giques, tout en atteignant ses objectifs de dÃ©carbonation. En parallÃ¨le, plusieurs sites intÃ¨grent des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (IRVE), renforÃ§ant la synergie entre production locale dâ€™Ã©nergie et mobilitÃ© bas-carbone. Câ€™est le cas notamment dâ€™Ã‰lectropole (37 points de charge), Espagnac (36 points de charge), AlÃ¨s (30 points de charge), et Aubenas (18 points de charge). Â« Schneider Electric est un partenaire exemplaire qui sâ€™est engagÃ© avec dÃ©termination dans la solarisation de ses sites industriels. Notre capacitÃ© Ã dÃ©ployer rapidement des solutions techniques fiables, sur des sites occupÃ©s et multi-rÃ©gionaux, a Ã©tÃ© un levier essentiel dans la rÃ©ussite de ce programme. Câ€™est une illustration concrÃ¨te de ce que peut produire un partenariat de long terme, fondÃ© sur la confiance et la performance. Â» conclut Mathieu Cambet, Directeur adjoint de GreenYellow France.