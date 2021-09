Vattenfall annonce des objectifs de rÃ©duction d’Ã©missions d’ici Ã  2030 alignÃ©s sur le scÃ©nario +1,5Â°C

Vattenfall révise à la hausse ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 et au-delà avec l’objectif de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2040. Ces nouveaux objectifs visent à contribuer à maintenir le réchauffement climatique global à un maximum de 1,5°C. Ils ont été validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Vattenfall figure désormais parmi les rares entreprises leaders du secteur de l’énergie ayant franchi cette étape décisive.

En octobre, SBTi considérait que les objectifs pour le climat de Vattenfall respectaient le scénario +2°C. Vattenfall vient d’annoncer sa décision de franchir une nouvelle étape pour réduire davantage ses émissions de CO 2 en se conformant au scénario +1,5°C, le plus ambitieux de l’Accord de Paris sur le climat.

Multiplier par quatre la capacité éolienne et solaire

Pour y parvenir, Vattenfall se fixe les mesures et ambitions suivantes pour l’objectif 2030 :

· Sortir du charbon tous les sites d’exploitation Vattenfall en basculant les deux derniers sites producteurs de chaleur, qui fonctionnent encore au charbon, Moabit et Reuter Ouest à Berlin, vers des ressources combinant biomasse, pompes à chaleur, électricité/chaleur et gaz naturel

· Multiplier par quatre la capacité éolienne et solaire intégrée dans le réseau par rapport à l’exploitation actuelle de Vattenfall

· Aider ses partenaires et la société, dans son ensemble, à électrifier les procédés industriels, y compris l’acier, le ciment, le transport de marchandises lourdes, les produits chimiques, en réduisant leurs émissions de CO 2 au-delà de leur propre chaîne de valeur

· Multiplier par 25 les stations de recharge électrique en exploitation, par rapport aux données de 2020

Aider notre clientèle et nos fournisseurs à décarboner

Anna Borg, PDG de Vattenfall affirme : « Devant la réalité de la crise climatique, non seulement, nous avons la responsabilité d’aller plus loin et rapidement, mais nous entrevoyons également des opportunités pour Vattenfall de donner l’exemple à la tête de cette transition urgente. Voilà pourquoi Vattenfall s’engage à agir en conformité avec les conclusions de l’Accord de Paris car limiter le réchauffement à 2°C ne suffit pas. L’écart de 0,5°C nous tient à cœur, car il représente une étape décisive pour vivre dans un monde sans énergie fossile d’ici une génération. Entre 2017 et 2020, nous avons atteint notre objectif de réduction des émissions brutes de CO 2 selon le scénario de +2°C validé par la SBTi, en les diminuant de 40 %, et ce, dix ans avant la date prévue. Nous allons donc accélérer nos efforts pour aller plus loin. Cela implique de réduire l’intensité de nos émissions de CO 2 de plus de 77 %, entre 2017 et 2030. Nous prenons également l’engagement d’un objectif Zéro émission nette d’ici 2040, ce que nous ferons sur la totalité de notre chaîne de valeur. Nous devons exploiter notre expertise et notre position sur le marché pour aider notre clientèle et nos fournisseurs à décarboner, ce qui explique que nous fixions un objectif de 50 % de réduction des émissions à nos fournisseurs de biens et de services. »

Zéro émission nette tout au long de sa chaîne de valeur en 2040

Vattenfall s’engage, en outre, à produire Zéro émission nette tout au long de sa chaîne de valeur en 2040. Cela implique, d’une part, de poursuivre la décarbonation de l’entreprise et, d’autre part, que toutes les émissions de CO 2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris celles des fournisseurs et de notre clientèle, auront disparu ou seront compensées par des certificats d’émissions négatives. Alberto Carrillo Pineda, directeur général et cofondateur de la SBTi, ajoute : « Nous nous réjouissons que Vattenfall, l’un des principaux énergéticiens en Europe, franchisse cette étape décisive. Cette initiative classe Vattenfall parmi les rares entreprises européennes de ce secteur à s’engager à réduire ses émissions selon le scénario +1,5°C. Cet objectif ambitieux promet des résultats que nous attendons avec impatience. »

Les ambitions de réduction des émissions de Vattenfall sont certifiées par Science Based Targets (SBT) sur la base du protocole Greenhouse Gas (GHG).