PrÃ©sentation de Stella Vita : le nouveau camping-car solaire des Ã©tudiants de lâ€™UniversitÃ© des Technologies dâ€™Eindhoven

Le 10 septembre dernier, Solar Team Eindhoven, une équipe d’étudiants de l’Université des Technologies d’Eindhoven, a présenté le premier camping-car solaire au monde appelé Stella Vita. Le véhicule génère suffisamment d’énergie solaire pour vivre et rouler avec une autonomie suffisante. Avec ce projet, les étudiants franchissent une nouvelle étape vers un avenir durable. Dimanche 19 septembre, la maison roulante solaire sur roues a pris la route pour la première fois et entamera un voyage à travers l’Europe.

Stella Vita est une maison sur roues autonome. Cela signifie que la maison mobile est autosuffisante en énergie. Grâce à des panneaux solaires sur le toit, le camping-car est indépendant, en partie, des bornes de recharge. Le véhicule génère suffisamment d’énergie solaire pour conduire, prendre une douche, regarder la télévision, charger son ordinateur portable et faire du café.

Le camping-car dispose d’un toit photovoltaïques qui s’élève à l’arrêt. Cela permet de rester à l’intérieur pour cuisiner, dormir ou travailler. De plus, des panneaux solaires supplémentaires se déplient lorsque le toit est relevé. Le camping-car déploie alors ses ailes solaires, doublant la surface solaire jusqu’à 17,5 mètres carrés. Pour un usage quotidien, un intérieur confortable a été conçu, le plus léger et le plus efficace possible. En utilisant efficacement l’énergie, Stella Vita peut parcourir jusqu’à 730 km par jour ensoleillé.

L’équipe a dévoilé le véhicule à une salle pleine de jeunes étudiants. “Ils sont l’avenir, la prochaine génération et peuvent encourager et accélérer la transition vers un avenir plus durable”, a déclaré Kjell Revenberg, chef d’équipe de Solar Team Eindhoven. “Pour accélérer cette transition, nous allons inspirer autant de personnes que possible en Europe pour un avenir durable au cours de notre voyage”.

Les étudiants voyageront avec Stella Vita en un mois d’Eindhoven à la pointe sud de l’Espagne grâce à l’énergie du soleil. Avec leurs partenaires, dont le sponsor principal Coolblue, les étudiants montreront l’avenir du voyage durable.