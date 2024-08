Valorix Green, la plateforme stratÃ©gique dâ€™investissement dÃ©diÃ© aux EnR dÃ©veloppÃ©e par la Banque des Territoires et Amarenco

La Banque des Territoires accompagne Amarenco, producteur indépendant d’énergie solaire, dans son développement en co-créant une plateforme d’investissement dédié aux énergies renouvelables. Valorix Green a pour objectif de financer des projets d’installation de panneaux solaires (sur toitures et au sol) d’ici 2028 en France, qui permettront d’atteindre une production annuelle d’énergie supérieure à 730 GWh, correspondant à la consommation d’une agglomération de près de 300 000 habitants.

La Banque des Territoires a conclu ce jour un accord de partenariat avec Amarenco et lui apporte son soutien financier pour lui permettre de conforter sa capacité d’investissement au travers de la plateforme Valorix Green. Les projets financés via la plateforme, détenue à hauteur de 49 % par la Banque des Territoires et 51 % par Amarenco, bénéficieront de l’expérience et du savoir-faire de ce dernier, Amarenco ayant démontré sa capacité à développer, construire et exploiter des projets d’énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire national depuis sa création.

« Nous renforçons notre capacité à innover et à développer des projets d’énergies renouvelables »

Opérateur indépendant créé en 2008, Amarenco développe et opère des parcs solaires photovoltaïques et des unités de stockage en France et en Europe (Irlande, Espagne, Portugal). Entreprise pionnière, ses 200 collaborateurs sont engagés pour un modèle économique dit « régénératif » : grâce à la mise en place de programmes de régénération des sols et de restauration de la biodiversité (plantations de forêts natives ou micro-forêts type Miyawaki, plantations de haies, additions de refuges et abris artificiels…) sur lesquels sont déployées ses centrales photovoltaïques. « Grâce à notre partenariat avec la Banque des Territoires, nous renforçons notre capacité à innover et à développer des projets d’énergies renouvelables et régénératives. Ce partenariat est un accélérateur de croissance pour notre entreprise et ouvre des opportunités uniques » ajoute Alain Desvigne, CEO d’Amarenco. Ces programmes visent à restaurer la capacité du sol à absorber les émissions de carbone, à favoriser la biodiversité et la rétention d’eau. L’entreprise contribue ainsi à l’initiative « 4 pour 1000 », qui a pour objectif de stocker le carbone dans le sol pour lutter contre le changement climatique.

Apporter sa contribution à une transition énergétique nécessaire

Alors que le déploiement des énergies décarbonées dans les territoires constitue un enjeu clé pour la souveraineté énergétique de la France, cette opération confirme l’engagement de la Banque des Territoires dans la transformation écologique et le secteur des énergies renouvelables aux côtés d’un des leaders français du solaire, Amarenco, décidé à apporter sa contribution à une transition énergétique nécessaire, juste et au bénéfice des générations actuelles et futures. « Nous sommes heureux d’accompagner le développement d’Amarenco. Avec le déploiement de cette plateforme partenariale la Banque des Territoires confirme et renforce son positionnement au service de la transition énergétique de notre pays et illustre pleinement son rôle d’accompagnateur dans la mise en place du nouveau mix électrique décarboné », conclut Elise Stoffaës, directrice d’Investissements, responsable du pôle ENR, Département Transition Energétique et Ecologique de la Banque des Territoires.