ArcelorMittal BrÃ©sil signe des contrats pour deux projets d’Ã©nergie solaire de 465 MW

ArcelorMittal Brésil a signé le 22 août dernier des contrats pour le développement de deux projets d’énergie solaire d’une capacité combinée de 465 MW, soit l’équivalent de 14 pour cent de ses besoins actuels en électricité. Les deux projets solaires s’appuient sur un projet éolien existant de 554 MW en cours de développement.

Le premier projet solaire développé s’appuie sur les relations existantes d’ArcelorMittal Brésil avec Casa dos Ventos, l’un des plus grands développeurs et producteurs de projets d’énergie renouvelable du Brésil, avec qui, en avril de l’année dernière, il a signé un accord de coentreprise pour le développement d’un projet d’énergie éolienne d’une capacité de 554 MW. La mise en service est prévue pour la fin de l’année prochaine. Ce dernier accord – encore une fois une coentreprise dans laquelle ArcelorMittal Brésil détiendra une participation de 55 % et Casa dos Ventos détenant le solde – verra la construction d’une centrale solaire d’une capacité de 200 MW sur le même site que le projet éolien, dans l’État de Bahia, au nord-est du Brésil, avec une mise en service également attendue avant fin 2025. Dans une logique de synergie entre solaire et éolien !

Le deuxième projet affiche un partenariat avec Atlas Renewable Energy, le deuxième plus grand développeur indépendant d’énergies renouvelables en Amérique latine, pour le développement d’un projet d’énergie solaire d’une capacité de 265 MW dans l’État du Minas Gerais, à l’est du Brésil. L’accord porte sur une coentreprise initiale à 50/50, ArcelorMittal acquérant 100 pour cent du parc solaire une fois la construction terminée. La mise en service du projet est à nouveau attendue avant fin 2025. Les deux projets sont soumis à l’approbation du Conseil administratif de défense économique (CADE), l’autorité antitrust du Brésil.

Les projets soutiennent les objectifs d’ArcelorMittal Brésil de sécuriser et de décarboner ses futurs besoins en électricité et constituent une étape supplémentaire vers son ambition à long terme d’être autosuffisant en termes de besoins en électricité. Dans ses commentaires, Jefferson de Paula, président d’ArcelorMittal Brésil et PDG d’ArcelorMittal Brésil Produits longs, a déclaré : « Nous comprenons que l’évolution vers une économie mondiale à faibles émissions de carbone et l’atténuation de l’impact du changement climatique sont fondamentales pour un avenir durable. Garantir un approvisionnement à long terme en énergie renouvelable est un levier important dans notre stratégie de décarbonation au Brésil. Les investissements dans l’approvisionnement des installations industrielles avec leur propre source d’énergie renouvelable, visent à diversifier notre matrice énergétique, à réduire les coûts d’exploitation et à accroître notre compétitivité.

Encadré

A l’international, ArcelorMittal combine solaire et éolien

Ces projets s’appuient sur le portefeuille existant de projets d’énergie renouvelable d’ArcelorMittal. En Inde, la mise en service d’un projet d’énergie renouvelable d’une capacité de 975 MW a récemment commencé. Le projet de 0,7 milliard de dollars, qui combine l’énergie solaire et éolienne avec le stockage par pompe hydraulique, fournira 250 MW d’énergie renouvelable ininterrompue à la coentreprise sidérurgique indienne d’ArcelorMittal, AM/NS India, réduisant ainsi ses émissions de carbone de 1,5 million de tonnes par an. Et en Argentine, ArcelorMittal a développé un partenariat avec PCR pour un projet de capacité solaire et éolienne de 130 MW. Le projet est opérationnel et couvre plus de 30 % des besoins locaux en électricité d’ArcelorMittal.