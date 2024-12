Valorisation de sites dÃ©gradÃ©s et densification : VSB France met en service la centrale Soleil de Balsac

A l’occasion de sa participation au Forum Energaïa, VSB France, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la mise en service d’une nouvelle centrale photovoltaïque en Aveyron (12) : Soleil de Balsac. Une réalisation doublement originale !





Située sur la commune de Druelle Balsac, Soleil de Balsac est une centrale photovoltaïque au sol installée sur une ancienne exploitation de gravières et sablières, d’extraction d’argiles et de kaolin. Arrivée en fin d’exploitation, son propriétaire souhaitait valoriser le site en favorisant une approche durable et respectueuse de l’environnement. D’une puissance totale de 9,2 MWc la centrale, composée de 16 740 panneaux, produira 10 550 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 5000 français. Sa mise en service permettra d’éviter le rejet d’émission de plus de 2 500 tonnes de CO2 par an. Outre son installation sur une ancienne carrière, Soleil de Balsac possède une autre particularité : elle s’est vue densifiée en cours de développement. Prévue à l’origine avec une puissance de 5 MWc, la centrale a vu sa puissance doubler sans modifier son emprise au sol. Cette solution a été rendue possible grâce aux évolutions technologiques et à un aménagement optimisé de la surface. « Soleil de Balsac est une belle vitrine du savoir-faire de VSB France. Nous avons pu valoriser un site délaissé pour contribuer à la transition énergétique, tout en illustrant l’agilité de notre développement avec cette évolution en cours de projet qui a permis de doubler la puissance du parc, sans pour autant créer d’impacts supplémentaires » explique Maël Lagarde, Directeur Général et Gérant de VSB France.

Un respect de l’environnement et des servitudes toutes proches

A l’occasion de la phase de construction, les équipes VSB France et les sous-traitants qui sont intervenus sur la future centrale, ont particulièrement veillé à la préservation de l’environnement et des servitudes du site. Les travaux ont ainsi respecté les périodes de nidification des oiseaux, et la société a également considéré la servitude aéronautique en prenant soin de l’orientation des installations, le site étant situé à moins de 3 km de l’aérodrome de Rodez-Marcillac. « La commune de Druelle Balsac est ravie d’un tel projet dans une carrière et tous les travaux ont été très bien réalisés. La visite de chantier que vous nous avez proposé, nous a permis de voir l’étendue d’un tel projet. La population de la commune a manifesté un engouement pour la participation financière proposé par la société VSB » confie Patrick Gayrard, Maire de Druelle Balsac.

VSB France sera présent sur le stand A71, Hall B2.