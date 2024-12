KOSTAL PLENTICORE G3 Ã©galement compatible avec la plateforme Tigo TS4 pour toujours plus de services

Les installateurs et les propriétaires peuvent désormais profiter d’une sécurité améliorée, d’une surveillance au niveau des modules et d’une production d’énergie maximisée en combinant Tigo et KOSTAL. Une synergie ingénieuse !

KOSTAL Solar Electric a testé avec succès la compatibilité de ses nouveaux modèles d’onduleurs avec la plateforme TS4 de Flex MLPE de Tigo. Cela signifie que le PLENTICORE G3 rejoint désormais les onduleurs compatibles PLENTICORE plus et PIKO IQ. Les propriétaires peuvent désormais intégrer des fonctions supplémentaires de sécurité, de surveillance et d’optimisation dans leurs systèmes photovoltaïques, des fonctions qui opèrent au niveau des modules solaires.

Tigo propose également des innovations



KOSTAL a déjà testé avec succès les optimiseurs de la série TS4 par le passé et étend maintenant la compatibilité aux nouvelles unités TS4-X. Tous les dispositifs TS4 permettent l’implémentation de la fonction Rapid Shutdown au niveau des modules, réduisant la tension du système à un niveau sûr pour protéger les secouristes et les pompiers. En bref, la combinaison des onduleurs KOSTAL et des produits TIGO TS4 est idéale pour les systèmes photovoltaïques nécessitant une surveillance des modules ou une protection incendie supplémentaire. La compatibilité parfaite avec tous les composants TIGO TS4 rend les onduleurs solaires et hybrides de KOSTAL encore plus polyvalents.

Communication fluide et fiabilité

Les dispositifs connectés au cloud de Tigo (TS4-A-O, TS4-X-O, TS4-A-S et TS4-X-S) transmettent les données de production et du système à la plateforme logicielle Energy Intelligence via des interfaces sans fil comme CCA (Cloud Connect Advanced) et TAP (TIGO Access Point). Cela permet de surveiller en continu l’état des modules TS4 et d’éteindre automatiquement ou manuellement le dispositif en cas d’urgence, comme une intervention des pompiers. La gamme TS4 est complétée par une solution spécifiquement conçue pour la sécurité incendie (TS4-A-F, TS4-A-2F et TS4-X-F), qui déclenche un arrêt rapide via PLC grâce à un émetteur RSS. Les utilisateurs bénéficient d’une surveillance basée sur le cloud et de plateformes numériques telles que le KOSTAL Solar Portal et TIGO Energy Intelligence, accessibles gratuitement.

Garanties honorées

La combinaison des onduleurs KOSTAL et de la plateforme Tigo TS4 peut être adaptée de manière flexible aux différentes exigences du système. Les clients finaux peuvent choisir les fonctionnalités qui répondent le mieux à leurs besoins – qu’il s’agisse d’optimisation, de surveillance ou d’arrêt rapide – et les intégrer facilement dans des systèmes photovoltaïques existants. KOSTAL et Tigo honorent les garanties si les modules sont correctement installés et utilisés. Cela offre aux clients un système fiable, soutenu par les deux fabricants, et une sécurité supplémentaire ainsi qu’une confiance dans la durabilité et la qualité de leur système.