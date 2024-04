VALOREM rejoint les 100 premiÃ¨res entreprises franÃ§aises labÃ©lisÃ©es Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR)

Entreprise à Mission depuis 2021, le Groupe VALOREM tient ses engagements et obtient ce label qui vient répondre à l’objectif 5 de sa feuille de route de Mission : développer des relations équilibrées et durables avec ses partenaires. L’obtention du label RFAR, une première pour une entreprise des EnR !

Depuis plusieurs années, le Groupe VALOREM a identifié les achats comme un élément clé de son impact et de sa démarche RSE. En 2022, les membres du COMEX ont signé la charte Achats Responsables, première étape qui a permis en 2023 d’engager un travail structurant autour de la définition de la politique Achats Responsables de VALOREM et d’obtenir le 5 décembre 2023 la labélisation Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR), grâce à l’engagement fort des équipes. « Nous sommes collectivement très fiers de devenir la première entreprise des EnR à obtenir ce label qui distingue les entreprises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Ce label va même encore plus loin que les recommandations de la norme ISO 20400 afin d’être le plus complet possible sur les bonnes pratiques d’achats responsables, en accord avec l’ADN du Groupe et ses engagements. Forts de notre esprit pionnier, il était très important pour nous d’engager le pas avec les autres entreprises initiatrices de ce mouvement et d’ouvrir la voie pour de meilleures pratiques achats. Je remercie toutes nos équipes pour leur engagement et tout particulièrement Véronique Talon, Directrice Achats du Groupe, Serena Mamer Chargée de mission achats responsables et Virginie Joyeux Responsable RSE du groupe VALOREM, pour cet accomplissement important.» déclare Philippe Tavernier, Directeur Général Adjoint du Groupe VALOREM