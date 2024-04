Enphase : nouveaux micro-onduleurs IQ8P™ pour les modules solaires de grande puissance en France et Espagne

Enphase Energy, fournisseur mondial de systèmes solaires et de batteries basés sur des micro-onduleurs, vient de commencer à expédier des micro-onduleurs IQ8P™, d’une puissance de sortie de 480 VA, en France et en Espagne, afin de prendre en charge les nouveaux modules solaires de grande puissance.

Les micro-onduleurs IQ8P™ sont conçus pour maximiser la production d’énergie et peuvent gérer un courant continu de 14 ampères, ce qui permet de supporter des modules solaires plus puissants grâce à une production d’énergie accrue. Ces nouveaux IQ8P sont les micro-onduleurs les plus puissants d’Enphase, à ce jour. Ils proposent une puissance de sortie de 480 VA et ils sont conçus pour être associés à une gamme complète de modules solaires jusqu’à 670 W DC*. Ils proposent également une garantie de 25 ans. “Les micro-onduleurs IQ8P™ d’Enphase s’adaptent parfaitement à nos nouveaux systèmes solaires, permettant ainsi aux propriétaires de bénéficier au maximum de leur investissement” a déclaré Julien Vouriot, Directeur général de Solair’ Forez – Installateur platinium Enphase. “Enphase a développé un nouveau micro-onduleur IQ8P™ très performant ayant deux priorités : une installation sécurisée d’un point de vue incendie ainsi qu‘une technologie fiable”, raconte

Mickaël Garcia, Directeur général de NRJ Ingénierie – Installateur platinium Enphase. “Personnalisables, évolutifs et faciles à installer, ils peuvent équiper une large gamme de modules solaires pour répondre aux besoins énergétiques variés de nos clients.”

« Des onduleurs qui permettent de prendre en charge les modules solaires les plus récents et les plus puissants »

En plus des micro-onduleurs IQ, l’Enphase Energy System™ en France et en Espagne comprend également l’IQ Battery, offrant une solution tout-en-un qui permet aux propriétaires de stocker leur énergie pour une utilisation ultérieure et d’éviter de dépendre de l’énergie coûteuse du réseau. L’IQ Battery consolide l’équipement d’interconnexion dans un seul boîtier et rationalise les installations solaires et de stockage en fournissant une solution cohérente et pré-câblée qui comprend l’IQ Gateway Metered, deux IQ Relays, un kit de communication et des accessoires supplémentaires. Il peut également connecter l’ensemble du système à Internet pour permettre des mises à jour en direct et une connexion à la plateforme de surveillance Enphase App. “Enphase s’engage à développer des produits qui répondent aux normes les plus strictes de l’industrie”, a déclaré Aaron Gordon, Senior Vice President – Systems Business Unit d’Enphase Energy. “Nous sommes fiers de lancer les micro-onduleurs IQ8P™ en France, en collaboration avec nos partenaires installateurs, afin de prendre en charge les modules solaires les plus récents et les plus puissants, et de contribuer à l’accélération du développement de l’énergie solaire dans le pays”.

*Toujours vérifier la compatibilité des modules/micro-onduleurs avec notre Calculateur de compatibilité des micro-onduleurs IQ | Enphase