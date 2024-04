SUEZ signe avec ENGIE ses deux premiers PPA dâ€™origine photovoltaÃ¯que

SUEZ, un leader mondial des services à l’environnement, a signé avec ENGIE, un leader mondial de la transition énergétique, deux premiers contrats d’achat d’électricité renouvelable (Power Purchase Agreement – PPA) d’origine photovoltaïque. Ces contrats portent sur la production des centrales photovoltaïques ENGIE situées sur des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux de SUEZ, à Gueltas (56) et à Vémars (95).

Ces premiers PPA pour SUEZ répondent à l’un de ses objectifs pour le Climat inscrits dans sa feuille de route développement durable : porter à 70% la part de l’électricité durable dans sa consommation électrique d’ici 2030 au niveau mondial, et 100% en Europe.

Contribuer à la transition énergétique des territoires par la production d’énergie renouvelable sur les installations de stockage de déchets

D’ici à 2026, SUEZ et ENGIE s’engagent ensemble à mettre en service 14 centrales solaires photovoltaïques, venant s’ajouter à 4 centrales déjà en production. Situées sur des parcelles ou des installations de stockage de déchets qui ne sont plus exploitées, l’ensemble de ces unités de production d’électricité renouvelable représenteront une puissance cumulée de près de 180 MWc.

Champion de la production d’énergie à partir des déchets et des eaux usées, SUEZ donne désormais une seconde vie à ses installations de stockage de déchets non dangereux pour produire de l’énergie solaire renouvelable. Yves Rannou, Directeur Division Recyclage et Valorisation, Vice-Président Exécutif de SUEZ déclare : « Ces deux premiers PPA de SUEZ marquent une avancée importante vers nos objectifs de production et de consommation d’électricité durable d’ici 2030. L’électricité solaire produite sur nos installations de stockage de déchets de Gueltas alimente une partie de nos activités liées à l’eau et aux déchets. Nous avons l’ambition de développer cette démarche qui témoigne de notre engagement à participer concrètement à la transition énergétique et bas carbone des territoires. »

Les deux premiers PPA de SUEZ pour augmenter la part renouvelable de sa consommation d’électricité

La réalisation de ces projets solaires photovoltaïques vise à alimenter en électricité renouvelable une partie des sites industriels d’eau et de déchets de SUEZ, tout en garantissant un prix stable sur le long terme. Ainsi, ces premiers PPA, tous deux d’une durée de 20 ans, ont été signés entre SUEZ et ENGIE :

L’un porte sur la production électrique de l’une des plus puissantes centrales photovoltaïques d’Ile-de-France de 21,4 MWc. Composée de 37 200 panneaux solaires, la centrale ENGIE est installée à Vémars sur une parcelle de 32 hectares d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux appartenant à SUEZ. Actuellement en construction, elle entrera en service d’ici la fin de l’année pour produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 10 000 habitants.

L’autre porte sur la production électrique d’une centrale photovoltaïque ENGIE de 13 MWc. A Gueltas dans le Morbihan, la centrale est installée sur une parcelle de 16 hectares d’une installation de stockage de déchets non dangereux appartenant à SUEZ. Depuis début février 2024, les 24 300 panneaux photovoltaïques bifaces produisent l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 6 600 habitants.

Et William Arkwright, Directeur Général d’ENGIE Green, de conclure : « Ces PPA signés avec SUEZ autour de centrales solaires développées et construites par nos équipes sont exemplaires. L’approche originale que nous avons développée pour les grandes entreprises leur offre la possibilité de produire sur leurs sites une énergie décarbonée et compétitive et d’en être les bénéficiaires directs. »