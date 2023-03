Valorem lance un financement participatif pour un projet agrivoltaÃ¯qsue dans le Gers

Avec un objectif de 100 000 euros, la campagne de financement participatif de Valorem a pour objectif d’accompagner le développement du projet agrivoltaïque de Vergoignan et Barcelonne-du-Gers dans le Gers.

Cette levée de fonds est ouverte aux habitants de l’Occitanie et à ceux de la Communauté de communes d’Aire sur l’Adour, avec des conditions préférentielles pour ces derniers. Pour Laurence Raucoules, Cheffe de projet chez Valorem : « Ce parc agrivoltaïque est le premier développé par VALOREM dans le Gers, c’est la concrétisation d’un travail mené depuis de nombreuses années avec le territoire. Nous remercions les élus locaux qui soutiennent le projet, les partenaires qui ont à cœur de le faire avancer et toutes les personnes qui sont à nos côtés. Cette levée de fonds accompagne le développement d’un projet agrivoltaïque vertueux et durable, et témoigne ainsi de notre volonté de partager les retombées économiques avec le territoire. Il s’agit d’un placement concret, local et préférentiel qui constitue un moyen pour les épargnants de participer à la transition énergétique près de chez eux.

Conjuguer agriculture et énergies renouvelables avec l’agrivoltaïsme