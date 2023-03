Les modules PV BISOL en mission contre le changement climatique en Antarctique

Des modules PV BISOL fabriqués dans l’UE ont été installés pour alimenter la toute première station de recherche sans émission en Antarctique. De quoi donner l’exemple dans un haut scientifique du continent de glace !

Bien que les modules PV BISOL soient présents dans plus de 100 pays à travers le monde, certains endroits semblent encore inaccessibles à la technologie solaire ; il n’y a pas de meilleur endroit sur Terre que l’Antarctique pour briser cette idée reçue. En fournissant des modules PV, BISOL soutient l’International Polar Foundation, basée à Bruxelles, qui, avec l’aide de ses nombreux partenaires et de l’État belge, a conçu et construit la toute première station de recherche polaire “zéro émission”, la Princess Elisabeth Antarctica. Cette station révolutionnaire est alimentée par des éoliennes, des panneaux solaires photovoltaïques et des panneaux solaires thermiques. Le projet démontre comment le défi climatique peut être relevé et comment une technologie facilement accessible peut nous aider à parvenir à une société à faible émission de carbone. La conception révolutionnaire et le concept d’énergie propre de la station de recherche intègrent de manière transparente des technologies de construction passives, des éoliennes renouvelables, des installations solaires et de l’électronique de puissance dans un micro-réseau intelligent qui offre une efficacité énergétique maximale. « Nous sommes honorés de participer à un projet qui partage les valeurs et la mission de notre entreprise. Au sein de BISOL Group, nous pensons que les entreprises peuvent jouer un rôle clé dans la construction d’une économie et d’une société durables. C’est pourquoi nous prenons très au sérieux notre responsabilité vis-à-vis de l’environnement et de la communauté qui nous entoure » précise le communiqué.