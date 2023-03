Le Prix Zayed lance une nouvelle catÃ©gorie pour encourager les solutions en faveur du climat

Le Prix Zayed pour le développement durable, le premier prix mondial des Émirats arabes unis récompensant des initiatives en matière de développement durable, lance une catégorie spéciale intitulée “Action pour le Climat”. Cette nouvelle catégorie vise à distinguer et à promouvoir des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique et préserver les ressources naturelles de la planète.

Le lancement de la catégorie « Action pour le Climat » coïncide avec l’Année du développement durable des Émirats arabes unis, une initiative nationale visant à accélérer le développement durable dans l’ensemble du pays, conformément à la stratégie nationale des Émirats arabes unis. Cette annonce précède également la 28e conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), qui se tiendra aux Émirats arabes unis cette année.

Créé en 2008, Le Zayed Sustainability Prize récompense les organisations et les lycées ayant fait preuve d’impact, d’innovation et d’inspiration dans les catégories de la santé, de l’alimentation, de l’énergie, de l’eau, des lycées mondiaux et maintenant Action pour le Climat. Issus du monde entier, les gagnants se partagent une dotation de 3,6 millions de dollars. Le Prix récompense à hauteur de 600 000 USD chaque lauréat dans chaque catégorie.

La nouvelle catégorie “Action pour le Climat” élargira davantage la portée et l’impact du prix en récompensant les solutions qui protègent et améliorent l’environnement naturel, tout en relevant le défi urgent du changement climatique. Cela inclut les organisations qui favorisent l’adaptation au climat, renforcent la résilience et déploient des solutions en faveur de l’environnement. Les petites et moyennes entreprises (PME) et les organisations à but non lucratif (OBNL) peuvent postuler dans la catégorie “Action pour le climat”.

Pour les autres catégories (santé, alimentation, énergie, eau et éducation), l’organisation candidate doit remplir le formulaire elle-même. Mais pour cette catégorie, toute personne, qu’elle soit officiellement affiliée à l’organisation ou pas, peut nommer une organisation.

Le Prix Zayed pour le développement durable invite les organisations à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises à soumettre leurs candidatures dès maintenant et jusqu’au 23 mai 2023.

www.zayedsustainabilityprize.com/