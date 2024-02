VALOREM lance un financement participatif pour le projet photovoltaÃ¯que de GrÃ©oux-les-Bains (04)

Avec un objectif de 60 000 euros, cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré est dédiée au développement d’un projet de parc photovoltaïque situé sur la commune de Gréoux-les-Bains, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Une épargne locale et responsable au service de la transition énergétique !

Cette levée de fonds est ouverte en priorité aux habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec des conditions préférentielles pour les habitants des communes suivantes : Gréoux, Vinon-sur-Verdon, Corbières-en-Provence, Sainte-Tulle, Manosque, Valensole, Saint-Martin-de-Brômes, Saint-Julien. Pour Baptiste Guimard, Chef de projets chez VALOREM : « Ce projet solaire, initié fin 2021, s’inscrit dans une démarche globale de concertation et de participation des différents acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés. La mise en place d’un financement participatif donne aux citoyens la possibilité de s’engager concrètement dans le développement des énergies renouvelables de leur territoire. Les études en cours permettront de construire un projet qui s’intégrera au mieux au paysage, tout en préservant son environnement. »

10 600 tonnes de CO2 évitées

Depuis fin 2021, la commune de Gréoux-les-Bains et le porteur de projet VALOREM étudient la possibilité d’implanter un parc photovoltaïque au lieu-dit « Pontoise ». Le projet a été présenté aux élus début 2023 et, à la suite de leur accord, les études de faisabilité ont été lancées sur une zone de 103 hectares de terrains privés. Différentes études environnementales sont en cours pour tenir compte des enjeux locaux. Elles permettront de définir l’implantation la plus adéquate ainsi que l’emprise finale du projet (20 hectares retenus actuellement). D’une puissance de 18 MWc, le projet photovoltaïque de Gréoux-les-Bains produira environ 28 GWh par an. Cela correspond à près de 80 % des besoins électriques résidentiels de la commune de Gréoux-les-Bains. Les rejets atmosphériques évités chaque année sont estimés à 10 600 tonnes de CO2.