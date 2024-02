Lhyfe construit un site de production d’hydrogÃ¨ne vert dans la ville portuaire de Brake, en Basse-Saxe (Allemagne)

Lhyfe, l’un des pionniers mondiaux de la production d’hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l’industrie et la mobilité, a démarré la construction d’une usine de production d’hydrogène en Allemagne. Cette unité sera située dans la zone portuaire de Brake (Unterweser), sur un terrain appartenant à Niedersachsen Ports (NPorts), le plus grand opérateur portuaire public d’Allemagne. L’usine serait la première de la région du nord de l’Allemagne à mettre l’hydrogène vert à la disposition d’un large panel d’acteurs régionaux, à travers une distribution en conteneurs (« bulk »). Le premier coup de pioche de l’installation de production a eu lieu le 1er février dernier.

L’usine de Lhyfe sera en mesure de produire jusqu’à 1 150 tonnes d’hydrogène vert par an (soit une capacité installée d’électrolyse de 10 MW). L’électricité sera issue de parcs éoliens et photovoltaïques situés dans le pays, dans le cadre de contrats d’achat d’électricité (PPA – Power Purchase Agreement) conclus en direct avec des producteurs. Cet hydrogène alimentera diverses applications liées à l’industrie et à la mobilité dans toute la région.

« Nous sommes ravis de pouvoir construire cette nouvelle unité de 10 MW à Brake. Elle démontre la viabilité économique des solutions hydrogène dans les secteurs des transports et de l’industrie et vient soutenir les objectifs ambitieux du Land de Basse-Saxe dans la construction d’une infrastructure hydrogène. Le port de Brake offre des conditions idéales pour l’exploitation d’une telle usine d’hydrogène vert. Ce projet est également un signal important pour Lhyfe et illustre notre ambition de contribuer à bâtir un système énergétique plus durable. Grâce à notre longue expérience dans le domaine de l’hydrogène vert et renouvelable, nous sommes en mesure de répondre à la demande locale croissante d’hydrogène propre », déclare Luc Graré, responsable de l’Europe centrale et orientale chez Lhyfe. « Avec ce projet, nous favorisons également la création de valeur dans la région : la disponibilité locale d’hydrogène vert créera de nouveaux emplois et les entreprises de la région bénéficieront d’un hydrogène propre à des conditions abordables. »

Cette usine représentera une nouvelle étape dans la montée en puissance du marché de l’hydrogène vert et s’inscrit dans la création de valeur locale de la région grâce aux divers domaines d’application dans les secteurs de la mobilité et de l’industrie. Lhyfe a récemment annoncé le début de la construction de la plus grande usine de production d’hydrogène du Bade-Wurtemberg, à Schwäbisch Gmünd. La cérémonie de pose de la première pierre de cette usine de production de 10 MW a eu lieu en octobre. Lhyfe produit de l’hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l’eau, dans des installations de production alimentées par des énergies renouvelables. Le premier site de l’entreprise est déjà opérationnel depuis le second semestre 2021, tandis que deux autres sites en France ont été inaugurés en décembre 2023. Plusieurs autres sites sont actuellement en cours de construction à travers l’Europe.