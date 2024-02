Panneaux STIF, la solution anti-explosion du stockage dâ€™Ã©nergie renouvelable

STIF enregistre un important volume d’affaires avec Tesla, acteur mondial des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). L’entreprise de Saint-Georges-sur-Loire a passé un contrat de fourniture de panneaux anti-explosion pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€ sur l’exercice 2024. Histoire de sécuriser les solutions de stockage !

STIF, spécialiste français de la protection contre les explosions, annonce la confirmation d’un volume d’affaires très important avec Tesla pour la fourniture de panneaux anti-explosion aux Etats-Unis, équivalent à un montant de chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2024. José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « A la suite de discussions entamées en 2023, je suis fier aujourd’hui d’annoncer un premier volume d’affaires très significatif avec Tesla pour la fourniture d’équipements liés au stockage d’énergie renouvelable. Celle-ci atteste de la qualité de nos produits et de notre capacité à répondre aux exigences de l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur. Elle valide l’évolution récente du positionnement du Groupe vers le marché des Battery Energy Storage System (BESS), actuellement en croissance exponentielle et sur lequel STIF dispose d’une véritable avance technologique. Quelques semaines après l’introduction en Bourse de STIF sur Euronext Growth® Paris, je suis particulièrement heureux de partager ce référencement significatif et ce succès commercial avec l’ensemble des nouveaux actionnaires du Groupe qui nous ont fait confiance et nous soutiennent dans le déploiement de notre stratégie de développement. STIF réaffirme ainsi son ambition d’atteindre 80 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2027. »

Un marché d’envergure avec un opérateur global des systèmes de stockage d’énergie à grande échelle

Fort de son expertise acquise depuis 2010 sur les équipements de protection contre les explosions de poussières, le Groupe a décidé en 2022 d’élargir sa gamme de dispositifs au segment des protections de BESS avec de premières commercialisations en 2023. Le volume d’affaires enregistré avec Tesla porte sur la production et la livraison de plusieurs milliers de panneaux anti-explosion destinés à équiper les BESS produits par l’opérateur aux Etats-Unis et vendus dans le monde entier. Acteur majeur présent à l’international, Tesla développe, construit, installe et vend à la fois des dispositifs de stockage d’énergie domestique ainsi que des systèmes de stockage d’énergie à grande échelle.

Les BESS, un nouveau marché en croissance exponentielle

A la suite de ce premier succès commercial, STIF entend étendre sa présence sur le marché des BESS et accompagner l’ensemble des opérateurs internationaux dans leurs stratégies de développement. Soutenues par l’augmentation de la production mondiale d’énergies renouvelables, la demande en matière de stockage d’énergie devrait connaître une hausse significative, avec une prévision de croissance annuelle de +23% d’ici à 2030 et une projection de plus de 411 GW d’énergie stockée à la même date, comparé aux 27 GW enregistrés en 20211.

Des équipements de protection nécessaires sur le marché réglementé des BESS

Parallèlement au développement croissant du stockage d’énergie pour les énergies renouvelables, les explosions de BESS sont devenues une préoccupation majeure à la fois pour les acteurs publics et les groupes industriels. Les batteries au lithium-ion, qui sont principalement utilisées dans les BESS, peuvent présenter un risque d’explosion puis d’incendie, entraînant des dommages matériels et humains à chaque fois significatifs. Avec une offre innovante dans un contexte réglementaire favorable, STIF ambitionne de déployer sa présence commerciale et accompagner durablement la sécurisation de l’ensemble des systèmes de stockage d’énergie renouvelable dans le monde.