VALOREM lance un financement participatif pour le projet agrivoltaÃ¯que de La Marche (58)

Avec un objectif de 100 000 euros, la campagne de financement participatif en prêt rémunéré du projet agrivoltaïque de La Marche est dédiée aux études nécessaires au développement d’un projet agrivoltaïque situé sur la commune éponyme. Cette levée de fonds est ouverte aux habitants de Bourgogne Franche-Comté et propose des conditions préférentielles pour les habitants du département de la Nièvre et de la Communauté de communes Les Bertranges. « Indispensable pour accélérer la transition énergétique, l’agrivoltaïsme constitue pour les agriculteurs une opportunité de diversifier leur activité. VALOREM travaille à leurs côtés pour concevoir des projets agricoles cohérents, qui correspondent à leurs besoins. En associant activité agricole et production d’électricité sur un même site, ces projets durables et vertueux participent au renouveau de l’agriculture française ! » estime Jean-Yves Grandidier, Président Fondateur de VALOREM.

Elevage et culture : une co-activité pour un modèle agricole responsable et durable