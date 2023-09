Science Base Targets (SBTi) approuve LONGi pour ses objectifs de rÃ©duction des Ã©missions

LONGi est la première entreprise chinoise du secteur de l’énergie solaire à recevoir l’approbation de l’initiative SBT (SBTi) pour ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour une vraie politique industrielle de développement durable !

LONGi vient de confirmer que ses objectifs en termes de réduction des émissions ont été approuvés par l’initiative indépendante Science Based Targets (SBTi). Avec cette approbation, LONGi fait partie des plus de 4600 entreprises dans le monde qui ont participé à la SBTi et se sont fixé des « Science Based Targets » (objectifs fondés sur la science). LONGi est la première entreprise chinoise du secteur photovoltaïque à obtenir la validation officielle.

LONGi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60 % d’ici 2030

Dans le cadre de ses efforts de décarbonation, LONGi s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de durabilité et a officiellement participé à la SBTi en s’engageant à fixer en 2020 un objectif à court terme. Dans son rapport 2021 sur les actions en faveur du climat, LONGi décrit ses objectifs SBTi : d’ici 2030, les émissions de GES (gaz à effet de serre) dans le domaine opérationnel devront être réduites de 60 % par rapport au niveau de 2020 ; les émissions de carbone par unité de matériau de silicium, de cellule et de verre seront réduites d’au moins 20 % par rapport à 2020. L’objectif à court terme de LONGi est non seulement approuvé par la SBTi, mais est également aligné sur l’objectif de 1,5 ℃ de l’Accord de Paris.

Première entreprise chinoise à participer à quatre grandes initiatives mondiales de durabilité

En 2020, LONGi a également rejoint successivement les initiatives RE100, EP100, EV100 et, en rejoignant la SBTi, elle est devenue la première entreprise chinoise à participer à ces quatre initiatives mondiales. De 2012 à 2022, l’entreprise a produit au total 290 GW de produits photovoltaïques, générant plus de 114 milliards de kWh d’électricité propre. En se basant sur les facteurs d’émission de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), LONGi a ainsi contribué à éviter 536 millions de tonnes d’émissions de CO₂, ce qui équivaut à 1,46 % des émissions mondiales de carbone liées à l’énergie en 2022.

Encadré

À propos de l’initiative Science Based Targets (SBTi)

La SBTi est un partenariat entre le CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), le Pacte mondial des Nations unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Elle encourage une action climatique ambitieuse dans le secteur privé en permettant aux organisations de se fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, mettant ainsi en valeur la compétitivité des entreprises et leur sens des responsabilités en termes de développement durable et d’ESG.